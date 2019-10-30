Samanyolu Haber /Politika / 13 Kasım'da Amerika'ya gidecek mi? /30 Ekim 2019 14:36

13 Kasım'da Amerika'ya gidecek mi?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi'nin 1915'te Osmanlı Devleti'nin aldığı tehcir kararının "Ermeni Soykırımı olduğuna" dair kanun teklifini kabul etmesinden sonra gözler Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Başkan Donald Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım'da ABD'ye gidip gitmeyeceği sorusu Erdoğan'a yöneltildi.

CNN'de sunucu o mektubu okurken...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin "13 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım'da Amerika'ya gidecek misiniz?" sorusuna muğlak bir cevap verdi. 

Erdoğan, "Şu an henüz kararımı vermedim. Soru işaretleri var." dedi.

Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını cevaplandıran Erdoğan, "Ermeni Soykırımı" kararı alan ABD Temsilciler Meclisi'ne tepki gösterdi. 

"AMERİKAN KONGRESİ FIRSATÇILIK YAPTI, KARARI TANIMIYORUZ"

Erdoğan, "ABD Temsilciler Meclisi'ndeki tasarılardan biri sözde Ermeni soykırımı iddilarıyla ilgili. ABD kamuoyunda ülkemiz aleyhine oluşan hava kullanılarak geçirildi. Fırsatçılık yapıldı." dedi. 

AKP lideri Erdoğan bugün partisinin TBMM Grubu'na hitap ederken asker selamı verdi.

Erdoğan şunları kaydetti: "ABDye, tüm dünyaya sesleniyorum bu atılan adımın hiçbir kıymeti harbiyesi yok, bunu tanımıyoruz. Kendileri çalıp, kendileri oynuyorlar. Buna rağmen ülkemize atılan iftiranın bir ülke parlamentosunda kabul edilmesinden üzüntülüyüz."

TALİMATI VERDİ: ENFLASYON VE FAİZDE TEK HANEYE İNECEK

"Ekonomiyle ilgili çökerttik dediler bitti mi, battı mı?" diyen Erdoğan, "Faiz sürekli olarak iniyor, enflasyon geriliyor. En yakın zamanda enflasyonda ve faizde tek haneye ulaşacağız. Bunu başaracağız." dedi.

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