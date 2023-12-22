14 kişi ölmüştü: Prag'da üniversite saldırısının detayları ortaya çıktı

Çekya'nın başkenti Prag'daki Charles Üniversitesi'nde okuyan bir öğrenci, 14 kişiyi vurarak öldürdü ve 25 kişiyi yaraladı. Saldırgan daha sonra ölü bulundu. Ülkenin, tarihinin en kötü silahlı saldırısını yaşadığına inanılıyor.







Prag Polis Şefi Martin Vondrášek, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında ölü sayısının daha da artabileceğini ve saldırının önceden planlandığını bildirdi. Polis, saldırganın yurt dışında meydana gelen benzer bir silahlı saldırıdan esinlendiğine inanıyor.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Çekya İçişleri Bakanı Vít Rakušan, üniversitenin sanat fakültesinde düzenlenen saldırının "uluslararası terörizmle bağlantısı olduğuna dair" bir işaret olmadığını belirtti.





Prag Belediye Başkanı Bohuslav Svoboda, yaptığı açıklamada, "Hep bu tür olayların burada yaşanmayacağını düşünürdük. Şimdi görüyoruz ki maalesef dünya değişiyor. Saldırganın buradan çıkmış olması problemi de göz önünde bulundurulmalı" diye konuştu.





Perşembe günü polis, yerel saatle 13.00'dan kısa süre sonra Jan Palach Meydanı'nda bir saldırıya müdahale etmeye gittiklerini bildirdi. Meydan, Charles Köprüsü gibi popüler turist destinasyonlarının yakınlarında bulunuyor. Bir saatten kısa süre sonra polis, X platformu üzerinden yaptıkları açıklamada saldırganın "etkisiz hale geldiğini" ifade etti.





Öğrencilere ve eğitim görevlilerine, polis operasyonları boyunca güvenli bir yere sığınmaları için e-postalar gönderildi. E-postada, "Olduğunuz yerde kalın, bir yere gitmeyin. Ofisteyseniz kapıyı kilitleyin ve önüne mobilya koyun; ışığı kapatın" denildi.





Sosyal medyada birçok öğrenci, kapısına barikat kurdukları üniversite sınıfları içinde fotoğraf paylaştı. Saldırı anının en akılda kalan fotoğraflarından birinde de saldırgandan kaçan öğrencilerin binanın tepesindeki bir çıkıntıya tutundukları görüldü.





Vondrášek, saldırganın babasının cesedinin saat 12.40'da Hostoun'daki evinde ölü bulunduğunu ifade etti. Bunun üzerine polis, öğrencinin saat 14'te ders için okulda olacağını düşünerek harekete geçti.





İlk olarak ana bina aranırken, yasal olarak silah bulundurma hakkı olduğu belirtilen saldırgan başka bir binaya geçti. Burada bir çatışma çıktığı belirtildi. İlk silah sesleri 14.59'da duyulurken, 12 dakika sonra özel kuvvet fakülte binasına girdi.





Vondrášek, 15.20'de saldırganın binanın çıkıntısında ölü bulunduğunu bildirdi. Saldırganın "ağır yaraları olduğunu" beliren polis şefi, kendisini mi öldürdüğü yoksa polis tarafından mı öldürüldüğünün henüz bilinmediğini aktardı.