Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan kimden yana olacak: 'Aile başka, bakanlar başka isim verdi' /22 Aralık 2023 09:41

Erdoğan kimden yana olacak: 'Aile başka, bakanlar başka isim verdi'

Gazeteci Nuray Babacan Gazete Pencere'deki yazısında Erdoğan'ın İstanbul planlarını yazdı. Kulislerde dolaşanlara göre Ali Yerlikaya ve Murat Kurum'un ismi farklı çevreler tarafından revaçta.

SHABER3.COM

Yerel seçimler yaklaşırken AK Parti'deki aday çalışmaları da hız kazandı. 

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın kulis haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Ekrem İmamoğlu'nun karşısına hangi ismi aday olarak çıkaracağını henüz açıklamayan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptırdığı anketlerde "yüzde 1 önde gözüken" kişiyi arıyor. Erdoğan Ankara içinse umutsuz...

Babacan'ın yazısından bir bölüm:

"Hiç kimse özellikle İstanbul adayı konusunda kesin bir şey söyleyemiyor.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve eski Çevre şehircilik Bakanı Murat Kurum öne çıkıyor.

İlginç bir bilgi, Ali Yerlikaya’nın adının aile içinde olumlu karşılandığı, adının öne çıktığı, Murat Kurum için de bazı bakanların ve iş insanlarının devreye girerek, Cumhurbaşkanı’yla görüştüğü aktarılıyor.

AKP yönetimi, Ankara yarışı konusunda umutsuz. Mansur Yavaş’ın seçimi alma olasılığına kesin gözüyle bakılan partide, adaylık konusunda neredeyse hiç çekişme yok. Turgut Altınok veya Veysel Tiryaki’nin olma olasılığı konuşuluyor ama ikisinin de şansı olmadığı belli gibi…" 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan kimden yana olacak: 'Aile başka, bakanlar başka... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:38:57