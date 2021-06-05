14 kız öğrenci beş gündür gözaltında

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 1 Haziran 2021 salı günü gözaltına alınan 14 kız öğrenci 5 gündür Ankara Emniyeti’nde gözaltında tutuluyor.







Bold Medya'da yer alan habere göre aralarında ODTÜ’de ve tıpta okuyan öğrencilerin de bulunduğu kızlara psikolojik baskı yapıldığı, ‘devlete yardımcı’ olmazlarsa 14 gün daha Emniyet’te tutulacaklarını dair tehdit edildikleri öğrenildi.





Koronavirüs nedeniyle aylardır online olarak derslere katılan öğrencilerden bazılarının çevre illerden alınarak Ankara’ya getirildiği belirtildi.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen cadı avı soruşturmasında 14 kız öğrenci hakkında gözaltı kararı verilmiş. Ankara TEM Şube Müdürlüğü teknik takipten sonra 1 Haziran’da yaptığı operasyonda öğrencileri gözaltına almıştı.