Samanyolu Haber /Gündem / 18 yaşını dolduran eski askeri öğrencilere gözaltı /23 Kasım 2021 12:51

18 yaşını dolduran eski askeri öğrencilere gözaltı

15 Temmuz’dan sonra terör örgütü iftirasıyla masum insanlara düzenlediği periyodik operasyonlarla tanınan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yine hukuksuz bir operasyona imza attı. 15 Temmuz’da 13 yaşında olan 65 eski askeri öğrenci 18 yaşına gelince İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, cemaatle irtibatlı olduklarını ileri sürdüğü 4’ü Deniz, 5’i Kara, 37’si Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 1’i Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup 15’i muvazzaf 47 asker ile 15 Temmuz’dan sonra askeri okullarla ilişikleri kesilen 65 askeri öğrenci, toplam 112 kişinin gözaltına alınması için talimat verdi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı, İzmir ve 21 ayrı ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
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