1887 yılına ait zaman kapsülü bulundu, bakın içinden neler çıktı

Virginia Tarihi Kaynaklar Departmanı yetkilisi Kate Ridgway kutunun ölçümlerinin ve içinden çıkan malzemesinin tarihi bilgilerle eşleştiğini söyledi. Kate Ridgway, gazetecilere verdiği demeçte, "Beklediğimiz kutu bu gibi görünüyor" dedi.



Açılan kutunun içinde çeşitli belgelerle birlikte, metal Konfederasyon paraları, iki oyma eser, mektuplar, gazete kupürleri ve kitaplar çıktı.



Eyaletin başkenti Richmond’da, Monument Avenue’da konumlanan heykelin temeli sökülürken daha önce bir kapsül daha bulunmuştu. Her iki kapsülün de 1987 yılında konulmuş olduğu tahmin ediliyor.



1887 yılına ait bir gazete, heykelin altında bulunan zaman kapsülünün iç savaş dönemine ait çok sayıda objeyle birlikte Cumhuriyetçi Parti'nin ilk başkanı Abraham Lincoln'ün bir fotoğrafının da bulunduğunu yazmıştı. Bu gazetede yer alan bilgilerden yola çıkan yetkililer, heykelin altına gömülü buldukları kutuyu önceki gün çıkarmışlardı.



Geçen yıl siyahilere yönelik adaletsizliğin protesto edildiği dönemde heykelin kaldırılmasına yönelik talepler artmıştı.



ABD’de iç savaşta kölelik yanlısı konfedere güçler tarafında savaşan General Robert E. Lee’nin bronz heykeli 1890 yılından bu yana Richmond’daki Monument Avenue’da (Anıt Caddesi) sergileniyordu.



Tartışma konusu olan General Robert E. Lee’nin heykelinin kaldırılmasına yönelik hazırlıklar ilk olarak geçen yılın yaz aylarında açıklanmıştı.