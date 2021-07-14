Samanyolu Haber /Gündem / 2.1 milyar zarar eden Çaykur'dan düşündüren reklam harcaması /14 Temmuz 2021 11:20

2.1 milyar zarar eden Çaykur'dan düşündüren reklam harcaması

Türkiye Varlık Fonu'na devredildikten sonra 4 yılda 2.1 milyar zarar eden ÇAYKUR, 2021 yılının ilk yarısındaki reklam sözleşmelerinin tutarı, 9 milyon 875 bin TL oldu.

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Reklam Filmi Prodüksiyon Hizmeti için ihaleye çıkan ÇAYKUR, 30 Mart’ta bir film şirketiyle 700 bin TL’lik sözleşme yaptı. Kurum 3 Mayıs 2021’de 3 milyon 890 bin TL’lik sözleşme imzaladı. ÇAYKUR 14 Haziran 2021’de reklam filmi prodüksiyon hizmeti için 695 bin TL’lik sözleşme imzalarken, TV reklam filmi ve sosyal medya reklamları için de 28 Haziran 2021’de 4 milyon 590 bin TL’lik anlaşma yaptı.

Kurumun yalnızca temmuz ayına kadar imzaladığı ‘reklam ve tanıtım’ sözleşmelerinin tutarı 9 milyon 875 bin TL’ye ulaştı.

2019’DA DA 36 MİLYONLUK REKLAM ÖDENEĞİ
 
Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, dünyanın en çok çay tüketilen ülkesinde ÇAYKUR’un zarar edip üstüne yüksek reklam ve tanıtım harcamaları yapıyor olması tartışma konusu olmuştu. ÇAYKUR’un 2019’da 36.6 milyon TL’lik reklam yaptığı ortaya çıkmıştı.

Önceki genel müdürü Ekrem Yüce’nin AKP’den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği ÇAYKUR’un genel müdürlüğünü AKP Rize İl Başkanı İshak Alim’in kardeşi Ziya Alim yürütüyor.

Çaykur, 2017’de 267 milyon, 2018 yılında 657 milyon, 2019’da 635 milyon ve 2020 yılında 547 milyon lira zarar etti.
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