AKP'liler 2 bin imzayı toplayamadı

AKP’ye yakınlığıyla bilinen hukuk derneklerinin öncülüğünde İstanbul 2 No’lu Barosu’nu kurmak üzere harekete geçen 4 avukat, 2 bin imzayı toplamadan “kurucular kurulu” sıfatıyla 17 Ağustos’ta doğrudan Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) başvurdu. TBB de hazırladığı uhap.com.tr adlı özel sitede, yasada hükmü olmamasına karşın elektronik imza toplamaya başladı. Ankara’da ikinci baroyu kurmak isteyen avukatlar Yakup Erikel, Ali Aydın Akpınar, Eyüphan Korkmaz ve Mehmet Hakan Yılmaz, TBB’ye 21 Ağustos’ta resmi başvuruda bulundu.





İktidarın baroları bölmek amacıyla Meclis’ten çıkardığı çoklu baro yasası 15 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa, en az 5 bin avukatın kayıtlı olduğu ilde 2 bin avukatın imzasıyla yapılacak başvuru sonucunda yeni bir baro kurulabileceğini öngörüyordu.





Cumhuriyet‘ten Alican Uludağ’ın haberine göre dün itibarıyla yaklaşık 50 bin avukatın olduğu İstanbul’da ikinci baro kurmak amacıyla 1280, yaklaşık 20 bin avukatın bulunduğu Ankara’da ise 250 avukat imza verdi. İmza sayısı, yasanın aradığı 2 bin rakamını bulmadı. Kamu avukatlarının da sürece dahil edilmesine karşın, avukatların paralel baroya sıcak bakmadığı görüldü.





EBRU TİMTİK FOTOĞRAFI TEHDİT OLARAK KULLANILIYOR





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün, Ebru Timtik’in fotoğrafının asılması üzerinden İstanbul Barosu’nu hedef göstermesinin perde arkasında da her iki baronun yeterli imzayı bulamamasının yattığı öğrenildi. Baro kulislerinde, Erdoğan’ın mevcut baroları ve avukatları “terörle ilişkilendirerek” avukatların yeni barolara geçmesine etki etmeye çalıştığı konuşuldu.





Yeni baroların yeterli imzaya ulaşamaması, iktidar cephesinde sıkıntı yaratacak. Çünkü Avukatlık Yasası’na eklenen geçici maddeye göre, görev sürelerine bakılmaksızın tüm barolarda baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile TBB delege seçimleri 2020 yılı ekim ayının ilk haftasında; Birlik Başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri ise 2020 yılı aralık ayı içinde yapılacak.





YENİ KURULAN BAROLAR SEÇİME GİRME ŞANSINI KAYBETTİ





İstanbul ve Ankara’da yeterli imzaya ulaşamayan avukatlar, ekim ayında seçim yapma şanslarını da kaybetti. Çünkü, yeni kurulan baronun TBB’de temsil edilmesi için ilk seçimli genel kurulunu yapması gerekiyor. Yasaya göre bunun için de en az 30 gün önceden genel kurul çağrısı yapılmak zorunda.





Yeterli imzaya ulaşamayan ve kuruluşunu gerçekleştiremeyen her iki grup, yasanın istediği bir ay önceden yapması gereken duyuru süresini de kaçırdı. Bu durum, her iki grubun ekimde baro başkanlığı seçimlerini yapamamasına ve TBB’ye delege gönderememesine neden olacak. İktidar, aralık ayında yapılacak TBB Başkanlığı seçimlerinde yandaş baroların desteğini alamayacak.





Öte yandan TBB, Avukatlık Yasası’na eklenen çoklu baro düzenlemesine uyum kapsamında ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı. Yasadaki hükümleri yönetmeliğe ekleyen TBB, en az 5 bin avukatın kayıtlı olduğu ilde yeni baro kurulması için 2 bin avukatın imzasıyla başvuru yapılması şartını da ekledi. Yönetmelikte, yasada olmamasına karşın internet üzerinde elektronik imzayla başvuru yapılabileceğinin düzenlenmesi dikkat çekti.