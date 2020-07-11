2014'ten beri açık olan Suriye yardım koridoru BMGK anlaşamadığı için kapandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi cuma gecesi, Suriye’ye Türkiye sınırı üstündeki iki geçiş noktasından insani yardım gönderilmesini içeren kararın uzatılması konusunda anlaşamadı.







Konsey’de bir uzlaşıya varılamamasıyla, Suriye’ye Türkiye sınırındaki iki geçiş noktası üstünden insani yardım gönderilmesini içeren resmi izin cuma gecesi sona erdi. Söz konusu resmi izin 2014’ten beri geçerliydi.





Rusya ile Çin, söz konusu iznin uzatılmasına ilişkin sunulan teklifleri bir hafta içinde iki defa veto etti. Rusya’nın Suriye’ye Türkiye üstünden insani yardım gönderilen iki geçiş noktasının bire indirilmesini içeren teklifi de sadece üç ülkenin desteğini aldığı için kabul edilmedi.





Avrupa ülkeleri ile ABD, insani yardımların Türkiye sınırındaki her iki geçiş noktasından da gönderilmesinin sürdürülmesini istiyor. Söz konusu geçiş noktalarından birisi olan Bab el-Selam, Halep’e uzanıyor. İkinci geçiş noktası Bab el-Hava ise İdlib bölgesine çıkıyor.





Bu iki geçiş noktasından yardım ulaştırılmasını içeren Birleşmiş Milletler izni, yardımların Şam’ın onayı olmadan dağıtılmasının yolunu açıyordu.





Rusya ile Çin ise söz konusu iznin, Suriye’nin egemenliğini ihlal ettiğini; insani yardımların, artık ülkenin büyük bölümünü kontrol eden Suriye hükümeti tarafından dağıtılabileceğini söylüyor.





Nitekim Rusya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sunduğu teklif, yardımların ulaştırılması için sadece İdlib’e çıkan Bab el-Hava geçiş noktasının açık bırakılmasını içeriyordu. Teklifte bu noktanın açık bırakılması için belirlenen süre ise bir yıldı.





Rusya’nın, geçiş noktalarının bire indirilmesini teklif etmesinin bir diğer nedeni ise yardımların halihazırda yüzde 85’inin Bab el-Hava geçiş noktasından iletilmesiydi.