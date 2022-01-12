2022'nin en güçlü pasaportları belirlendi

2006'dan bu yana dünyanın en güçlü pasaportlarını açıklayan Henley Pasaport Endeksi, bu yılın ilk çeyreğine yönelik listeyi dün yayımladı.

110 ülkenin vizesiz kabul ettiği Türkiye, 7 basamak yükselerek 50. sırada yer aldı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin sağladığı özel verilere dayanan listede, Kovid-19 önlemleri kapsamında getirilen kısıtlamalar hesaba katılmadı.





2006'da vizesiz gidilebilecek ülke sayısı ortalama 57'yken bu sayı 2022'de 107'ye çıktı. Ancak hazırlanan rapor, zengin ve fakir ülke yurttaşları arasındaki uçurumun giderek arttığını bildirdi.





Örneğin Japonya, İsveç ve ABD pasaportu taşıyanlar 180'den fazla ülkeyi vize almadan gezebiliyor. Angola, Kamerun ve Laos yurttaşları için bu sayı 50.





Listede yerlerini koruyan Japonya ve Singapur, sıralamanın en üstünde yer aldı. Bu iki ülkenin pasaportunu taşıyan kişiler, 192 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. 190 ülkenin vizesiz kabul ettiği Almanya'yla Güney Kore ikinci sırada yer aldı. Bunları Finlandiya, İtalya, Lüksemburg ve İspanya (189) takip etti.





Henley Pasaport Endeksi'nde ilk 10 sırada yer alan ülkeler şöyle:





1- Japonya ve Singapur (192)





2- Almanya ve Güney Kore (190)





3- Finlandiya, İtalya, Lüksemburg ve İspanya (189)





4- Avusturya, Danimarka, Fransa, Hollanda ve İsveç (188)





5- İrlanda ve Portekiz (187)





6- Belçika, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve ABD (186)





7- Avustralya, Kanada, Çekya, Yunanistan ve Malta (185)





8- Polonya ve Macaristan (183)





9- Litvanya ve Slovakya (182)





10- Estonya, Letonya ve Slovenya (181)





Henley Pasaport Endeksi'nde son 10 sırada yer alan ülkeler şöyle:





102- Lübnan, Sri Lanka ve Sudan (41)





103- Bangladeş, Kosova ve Libya (40)





104- Kuzey Kore (39)





105- Nepal ve Filistin (37)





106- Somali (34)





107- Yemen (33)





108- Pakistan (31)





109- Suriye (29)





110- Irak (28)





111- Afganistan (26)





2022 raporunda TC pasaportunun gücü Birleşik Arap Emirlikleri (15), Meksika (24) ve Paraguay (35) gibi ülkelerin altında; Çin (64), Suudi Arabistan (65) ve Azerbaycan (74) gibi ülkelerin üstünde yer aldı.