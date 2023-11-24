2024 yılı bütçesi komisyonunda kabul edildi: Görüşmeler 36 gün sürdü

Gazete Duvar'da yer alan habere göre 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.



Komisyonda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların bütçelerinin kabul edilmesinin ardından bütçe kanun teklifinin maddelerinin görüşmelerine geçildi. 16 maddeden oluşan 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 7 maddeden oluşan 2022 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi de komisyonda kabul edildi.



Kanun teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmelerde, yeni kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na ödenek eklenmesine ilişkin AK Parti'nin önergesi kabul edildi. Önergeyle, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 1'inci, 2'nci ve 4'üncü maddelerinde düzenleme yapıldı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçenin kabul edilmesinin ardından yaptığı konuşmada, komisyon üyelerine teşekkür ederek bütçenin hayırlı olmasını diledi.



Yılmaz, "2024 yılı bütçesi, bu istikrar döneminin ve Türkiye Yüzyılı'nın ilk bütçesidir. İşçisi, memuru, emeklisi, esnafı, çiftçisi, genci ve yaşlısıyla, toplumun tüm kesimlerini ve ülkemizin her köşesini gözetmektedir. 2024 bütçesi, insanımızın refahını artırmak başta olmak üzere milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek, güven ve istikrar iklimini tahkim etmek yönünde kullanılacaktır" dedi.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş da 20 Ekim'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın sunumuyla başlayan bütçe görüşmelerinde komisyon aşamasının tamamlandığını, bundan sonra bütçenin TBMM Genel Kurulu'nda görüşüleceğini söyledi.



Muş, "36 gün süren görüşmelerde toplam 21 birleşim ve 70 oturumda yaklaşık 218 saat mesai yaptık. Bu görüşmelerde komisyon üyeleri dahil 265 milletvekilimizin toplam 1116 söz talebi karşılandı. Başka bir deyişle Meclis'teki milletvekillerinin yaklaşık yüzde 44,2'si bu müzakerelere doğrudan katkıda bulundu. Her birine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.