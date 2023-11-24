Ülkelerin ‘Gazze’de katliamı durdurun’ çağrısı Netanyahu’yu kızdırdı

Belçika Başbakanı De Croo da "Sivillerin öldürülmesi durmalı... Gazze Şeridi'nin tahrip edilmesi kabul edilemez" açıklamasını yaptı.





DW Türkçe'de yer alan habere göre İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo, dün İsrail ve Filistin'de yaptıkları görüşmelerin ardından bugün Mısır'da Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.Mısır Devlet Başkanı Sisi, Kahire'deki üç liderin ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada İsrail ile Filistinli örgütler arasındaki barış sürecini canlandırmanın geçen 30 yılda gereken sonuçları yaratmadığını söyledi. Yeni bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu söyleyen Sisi, bunun "Filistin devletinin uluslararası toplum tarafından tanınmasını ve Birleşmiş Milletler'e alınmasını" içermesi gerektiğini belirtti. Mısır lideri bu adımın atılmasının bir "ciddiyet" göstergesi olacağını ifade etti.Sisi söz konusu Filistin devletinin silahsız olabileceğini, hem İsrail hem de Filistin devletinin güvenliği sağlanana kadar "NATO, Birleşmiş Milletler, Arap ya da ABD güçleri gibi güçlerin garantör olabileceğini" belirtti.İspanya Başbakanı Sanchez de Mısır'da basına yaptığı açıklamada "Uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği'nin artık Filistin devletini tanımasının zamanı geldi. Bunu AB ile birlikte yapmamız daha iyi olur ama bu gerçekleşmezse İspanya kendi kararını alacaktır" diye konuştu.Refah Sınır Kapısı'nda De Croo ile birlikte incelemelerde bulunan Sanchez burada kalıcı insani ateşkes çağrısı yaptı. Sanchez "Binlerce erkek ve kız çocuğu dahil olmak üzere masum sivillerin ayrım gözetmeden öldürülmesi hiçbir şekilde kabul edilemez" diyerek İsrail bombardımanını eleştirdi.Sanchez'in açıklamalarına İsrail'den sert tepki geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen İspanya ve Belçika başbakanlarının "terörizmi teşvik eden" "yanlış iddialarda" bulunduğunu söyledi. Cohen, İsrail ve Belçika büyükelçilerinin dışişlerine çağrıldığı açıkladı.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisinden de bir açıklama yapıldı. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan açıklamada "Başbakan Netanyahu, Belçika ve İspanya başbakanlarının, vatandaşlarımızı katlederek ve Filistinlileri canlı kalkan olarak kullanarak insanlığa karşı işlediği suçlarda tüm sorumluluğu Hamas'a yüklemeyen açıklamalarını şiddetle kınamaktadır" denildi.İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Belçika Başbakanı Alexander de Croo ile dün Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Benyamin Netanyahu ile ayrı ayrı görüşmüştü. İki başbakan Ramallah'ta da Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti.İsveç 2014 yılında Filistin Devleti'ni tanıyan ilk Avrupa Birliği ülkesi olmuştu. Polonya, Romanya, Macaristan, Çekya, Bulgaristan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Malta, AB'ye üye olmadan önce Filistin Devleti'ni tanımıştı. ABD, Meksika, Almanya, Fransa, Portekiz, İspanya, İtalya, İngiltere ise Filistin Devleti'ni tanımayan ülkeler arasında.