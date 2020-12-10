Samanyolu Haber /Gündem / 217 gün ölüm orucu eylemi yapmıştı: Meriç kıyısında gözaltına alındı /10 Aralık 2020 10:39

217 gün ölüm orucu eylemi yapmıştı: Meriç kıyısında gözaltına alındı

Ölüm orucu eyleminin 217'nci gününde tahliye edilen avukat Aytaç Ünsal'ın Edirne’de "yurtdışına kaçmaya çalıştığı" şüphesiyle 3 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'nde gözaltında tutulduğu öğrenilen Ünsal için 48 saatlik gözaltı süresi verildi.

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İçişleri Bakanlığı ölüm orucu eyleminin 217'nci gününde tahliye edilen avukat Aytaç Ünsal’ın Edirne’de "yurtdışına kaçmaya çalıştığı" şüphesiyle 3 kişiyle birlikte gözaltına alındığını iddia etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ünsal’ın bulunduğu araçta yapılan aramada, bir bot ile navigasyon cihazı ele geçirildiğini öne sürdü. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi’nde gözaltında tutulduğu öğrenilen Ünsal için 48 saatlik gözaltı süresi verildi.

ÜNSAL’IN ANNESİ: SAĞLIK DURUMU İYİ DEĞİLDİ
 
Halk TV’ye açıklamada bulunan Aytaç Ünsal’ın annesi emekli hâkim Nermin Ünsal, “Sağlık durumu iyi değildi. Sinir iltihabı vardı, bir sürü sıkıntısı vardı ve tedavi görüyordu. Bir yıl infaz durdurması vardı. Az önce polisler aradılar ve kaçma şüphesiyle gözaltına alındığını söylediler.” dedi.

3 EYLÜL’DE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Avukat Ebru Timtik’in cezaevinde ölüm orucunda hayatını kaybetmesinin akabinde 213 günlük ölüm orucundaki Avukat Aytaç Ünsal, 3 Eylül’de serbest bırakıldı. 

Yargıtay, tarafından “Cezaevinde kalmasının hayati bakımdan tehlike oluşturacağı” gerekçesiyle serbest kalan Aytaç Ünsal hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

EDİRNE’DE GÖZALTINA ALINDI

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin sağlık sebebiyle cezası ertelenen Aytaç Ünsal’ın Edirne’ye gittiği ve yurt dışına çıkmayı planladığı bilgisine ulaştığı öne sürüldü. 

Ünsal ve yanında olduğu iddia edilen biri Afgan uyruklu 3 kişinin Edirne Meriç Nehri yakınlarında bir araç içerisinde gözaltına alındığı duyuruldu. 

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “DHKP-C’li avukat Aytaç Ünsal, Edine’den yurt dışına kaçmaya çalışırken 1’i Afgan uyruklu, 1’i PKK’lı 3 göçmen kaçakçısıyla birlikte yakalandı.” denildi.
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