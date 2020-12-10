Samanyolu Haber /Ekonomi / [ANALİZ] Ne kriz ne de işsizlik TÜİK'in kapısından girebilir! /10 Aralık 2020 10:41

[ANALİZ] Ne kriz ne de işsizlik TÜİK'in kapısından girebilir!

Büyüme ve enflasyon başta olmak üzere açıkladığı her verinin tutarsızlığı ile iktisatçıların eleştirilerine hedef olan Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre işsizlik eylül ayında da azaldı. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile birleşen ekonomik krizde istihdam 733 bin kişi azalırken, işsizliğin 110 baz (yüzde 1,1) puan nasıl azaldığı? ise cevapsız kaldı.

Yürek dağlayan görüntüler!

SAMANYOLUHABER | ANALİZ- TBir tas bedava sıcak çorba ya da 1 liralık Halk Ekmek için saatlerce kuyrukta bekleyenler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kapısından içeri giremedi. 

Sokak ortasında "Sabahtan beri borç para arıyorum. Karım hamile. Ne yapacağımı şaşırdım." diye feryat edenler ya da borçlarını ödeyemediği için elinde çekiçle otomatik para çekme makinelerine (ATM) parçalayanlar da TÜİK verilerinde yok. 

TÜİK'e göre eylül ayında işsizliğin geçen yılın aynı ayına göre 110 baz puanlık (yüzde 1,1) azalışla yüzde 12,7'ye gerilediğini ilan etti. 

15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu. Tarım dışı işsizlik oranı 1,5 puanlık azalış ile yüzde 14,9 oldu.

İSTİHDAM ORANI AZALIRKEN İŞSİZLİK DE AZALDI!

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 733 bin kişi azalarak 27 milyon 707 bin kişi, istihdam oranı ise 200 baz puanlık (yüzde 2) azalış ile yüzde 44,1 oldu. 

Aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 350 bin, sanayi sektöründe 29 bin, hizmet sektöründe 520 bin kişi azalırken inşaat sektöründe ise 166 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,5'i tarım, yüzde 19,9'u sanayi, yüzde 6,3'ü inşaat, yüzde 55,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

İŞSİZLİK NASIL AZALDI?

İşgücü 2020 yılı eylül döneminde geçen yıla kıyasla 1 milyon 282 bin kişi azalarak, 31 milyon 724 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise 300 baz puanlık (yüzde 3) azalış ile yüzde 50,5'e geriledi.

Hem istihdam edilenlerde hem de işgücündeki azalmaya karşılık "İşsizlik nasıl azaldı?" sorusu ise cevapsız kaldı. 
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