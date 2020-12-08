Kriz cinneti: Görenler şoke oldu!

İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Kavacık semtinde bir kişinin elindeki çekiçle otomatik para çekme makinelerini (ATM) parçaladığını görenler şoke oldu.





O anlar yoldan geçen bir arabada bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.





5 ATM'ye defalarca çekiçle vuran ve ismi açıklanmayan kişi ihbar üzerine olay mahalline gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.





Edinilen bilgiye göre çekiçle ATM'leri tahrip eden kişinin kriz sebebiyle borçlarını ödeyemediği ve bunalıma girdiği belirtildi.





Para çekmeye gelen bir kişi, "Yukarıda spor merkezinde çalışıyoruz. Geldik, 'para çekelim' dedik. ATM'leri bu halde gördük. Duyduğuma göre polis almış kendisini." dedi.