Samanyolu Haber /Ekonomi / Yürek dağlayan görüntüler! /07 Aralık 2020 10:27

Yürek dağlayan görüntüler!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti ekonominin uçuşa geçtiğini iddia etse de vatandaş açlık ve sefaletle boğuşuyor. İstanbul Saraçhane'de bir tas sıcak çorba için saatlerce kuyrukta bekleyenlerden sonra yine İstanbul'un Esenler ilçesinde sokak ortasında borç para için yalvaran birinin görüntüleri yürekleri dağladı.

Yürek dağlayan görüntüler!

SAMANYOLUHABER- İstanbul Esenler'de orta yaşlarda bir erkek, mahallenin ortasında ağlayarak, “Karım hamile, sabahtan beri borç para arıyorum. Yemin ederim geri öderim. Ne yapacağımı şaşırdım.” dedi. 

O anları evinin balkonundan cep telefonu ile kaydeden bir kişi videoyu sosyal medyada yayınladı. Görüntüler kısa sürede yayıldı ve videonun altına yardım etmek isteyenlerin mesajlar bıraktı.

Edinilen bilgiye göre borç para isteyen vatandaşın adresi bulundu. Eşi hamile olan ve yardıma muhtaç kişiye bugün maddi yardım ulaştırılacağı belirtildi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yürek dağlayan görüntüler! Sonraki Haber >>

Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti yayınlanacak

Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti yayınlanacak

Yürek dağlayan görüntüler!

Yürek dağlayan görüntüler!

İstanbul'un göbeğinde bedava çorba kuyruğu!

İstanbul'un göbeğinde bedava çorba kuyruğu!

''Hamile kadınları, masumları tutukladığı için gece uyuyamayan hakimler var''

''Hamile kadınları, masumları tutukladığı için gece uyuyamayan hakimler var''

Havuz kanalında akıllara zarar tartışma: Elon Musk'ın korkunç planı!

Havuz kanalında akıllara zarar tartışma: Elon Musk'ın korkunç planı!

Erdoğan'ın katıldığı törende sabotaj krizi

Erdoğan'ın katıldığı törende sabotaj krizi

Uçak otoyola acil iniş yaptı

Uçak otoyola acil iniş yaptı

Sürücüsüz taksiler Çin'de yollara çıktı

Sürücüsüz taksiler Çin'de yollara çıktı

AKP'li teyze hükümete böyle tepki gösterdi

AKP'li teyze hükümete böyle tepki gösterdi

COVID-19 tedavisi gören Hüseyin Yağmur Hoca'dan mesaj var

COVID-19 tedavisi gören Hüseyin Yağmur Hoca'dan mesaj var
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:22:10