Yürek dağlayan görüntüler!

SAMANYOLUHABER- İstanbul Esenler'de orta yaşlarda bir erkek, mahallenin ortasında ağlayarak, “Karım hamile, sabahtan beri borç para arıyorum. Yemin ederim geri öderim. Ne yapacağımı şaşırdım.” dedi.





O anları evinin balkonundan cep telefonu ile kaydeden bir kişi videoyu sosyal medyada yayınladı. Görüntüler kısa sürede yayıldı ve videonun altına yardım etmek isteyenlerin mesajlar bıraktı.





Edinilen bilgiye göre borç para isteyen vatandaşın adresi bulundu. Eşi hamile olan ve yardıma muhtaç kişiye bugün maddi yardım ulaştırılacağı belirtildi.