Samanyolu Haber /Dünya / 23 seferle dev 'Omicron' tahliye operasyonu /30 Kasım 2021 22:07

23 seferle dev 'Omicron' tahliye operasyonu

Koronavirüsün yeni varyantı Omicron ile ilgili bilgi akışı devam ederken, Kazakistan yönetiminin Mısır'da bulunan yaklaık 4 bin vatandaşını ülkelerine getirmek için 23 seferlik bir tahliye oeprasyonu planladığı belirtidli.

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Kazakistan'ın, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) Omicron varyantı nedeniyle Mısır'da tatil yapan yaklaşık 4 bin vatandaşını ülkeye getirmek için 23 tahliye seferi düzenleyeceği bildirildi.

Turistik Kamkor Derneği'nden yapılan açıklamada, yakında Air Astana Ulusal Havayolu Şirketi uçaklarıyla Mısır'a tahliye seferlerinin başlatılacağı belirtildi.

23 SEFER DÜZENLENECEK

Halihazırda yaklaşık 4 bin Kazakistan vatandaşının Mısır'da tatil yaptıkları bildirilen açıklamada, "Söz konusu vatandaşları ülkeye getirmek için 23 tahliye seferi düzenlenecek. O zamana kadar Mısır'daki turistlerimizin endişelenmemeleri ve tüm hijyen kurallarına uymaları çağrısında bulunuyoruz" ifadesi kullanıldı.

Mısır'a yılbaşı turu satın alan vatandaşlara ise tatil rotalarını değiştirme veya paralarının iade edilmesi imkanının sağlanacağı kaydedildi.

Kazakistan Sağlık Bakan Yardımcısı Marat Şoranov yaptığı açıklamada, Omicron varyantının ülkeye girişini engellemek amacıyla 3 Aralık'tan itibaren yeni kuralların devrede olacağını, yolcu trafiğinin yüksek olduğu Mısır ile uçuşların askıya alındığını bildirmişti.
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