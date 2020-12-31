Samanyolu Haber /Sağlık / 239 kişi daha Covid-19'dan hayatını kaybetti /31 Aralık 2020 20:29

239 kişi daha Covid-19'dan hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 380 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 239 kişi vefat etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4.000’in altında indi" dedi.

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Türkiye'de korona virüsü salgınına ilişkin günlük resmi veriler açıklandı. Buna göre son 24 saatte 178 bin 217 Covid-19 testi yapıldı, 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi vefat etti, ağır hasta sayısı 3 bin 918 oldu. Toplam vaka sayısı 2 milyon 208 bin 652'ye, can kaybı 20 bin 881'e ulaştı.

22 bin 21 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 100 bin 650'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2.219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4.000’in altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.
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