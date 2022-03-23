24 bin Türk AB pasaportu aldı, yarısı Almanya’dan

En çok vatandaşlığı Fas ve Suriyeliler aldı





AB’den en çok vatandaşlık alan Faslılar oldu. 68 bin 900 Faslı AB vatandaşı olurken, 50 bin 200 ile ikinci sırada Suriyeliler var. Daha sonra sırasıyla 40 bin 500 Arnavutluk, 28 bin 700 ile Romanya ve 24 bin 100 ile Brezilyalılar geldi. 23 bin 728 Türk vatandaşı da 2020 yılında AB pasaportu aldı. Türkler sıralamada 6. durumda.













Türklerin yarısı vatandaşlığı Almanya’dan aldı





















En fazla AB vatandaşlığı veren ülkeler hangisi?





2020 yılında en fazla AB vatandaşlığını İtalya verdi. İtalya 131 bin 800 kişiye vatandaşlık verirken, ikinci sıradaki İspanya 126 bin 300 kişiye AB pasaportu verdi. Almanya’nı verdiği vatandaşlık sayısı 111 bin 200 ve Fransa’nın 86 bin 500. Bu ülkelere göre nüfusu daha düşük olan İsveç de 80 bin 200 kişiye vatandaşlık verdi.

















Vatandaşlığın dörtte üçünü 5 ülke dağıttı





AB İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre, AB ülkeleri 2020 yılında 729 bin kişiye AB pasaportu verdi. 2019 yılında verilen vatandaşlık sayısı 706 bin 400 idi. Bu da yüzde 3 artış anlamına geliyor.AB’den vatandaşlık alan diğer ülke vatandaşları ise şöyle: Ukrayna 18,1 bin, Hindistan 16,4 bin, İngiltere 16 bin, Pakistan 16 bin, Rusya 15 bin, Cezayir 14,2 bin. Vatandaşlık alan 7,9 bin kişinin devletsiz olması ise dikkat çekti.Romanya gibi bazı AB üyesi ülkelerin vatandaşları diğer AB üyesi ülkelerin vatandaşlıklarını alabiliyor. Zira AB’nin vatandaşlık verdiği 100 kişiden 13’ü zaten AB üyesi ülkelerdendi.Yüzde olarak bakıldığında ise AB’den vatandaşlık alan 100 kişiden 10’u Fas’tan. Diğer ülkelerin oranı ise şöyle: Suriye yüzde 7, Arnavutluk yüzde 6, Romanya yüzde 4, Brezilya yüzde 4 ve Türkiye yüzde 3.Türklere en çok vatandaşlık veren ülke açık ara Almanya oldu. 23 bin 728 bin Türk'ten 11 bin 630’u Almanya’dan vatandaşlık aldı. Bu da yüzde 49 demek. Türklere en fazla vatandaşlık veren ikinci ülke 3 bin 982 ile Fransa oldu. Fransa’nın oranı yüzde 17.Hollanda 3 bin 52 Türk vatandaşına AB pasaportu verdi. Türklere vatandaşlık veren ülkeler içinde Hollanda’nın oranı yüzde 13. Dördüncü sırada yüzde 6 paya sahip İsveç var. Bu ülke bin 431 Türk'e AB vatandaşlığı verdi. Belçika 882 kişiye vatandaşlık verirken 847 Türk vatandaşı da Avusturya’dan pasaport aldı.Diğer bazı ülkelerin verdiği vatandaşlık sayısı ise şöyle: Hollanda 55,9 bin, Belçika 33,9 bin, Portekiz 32,1 bin, Yunanistan 13,3 bin ve Avusturya 9 bin.Beş Avrupa ülkesi AB vatandaşlıklarının yüzde 74’ünü dağıttı. Buna göre AB’nin verdiği vatandaşlıkların yüzde 18’ini İtalya, yüzde 17’sini İspanya, yüzde 15'ini Almanya, yüzde 12'sini Fransa ve yüzde 11'ini İsveç dağıttı.