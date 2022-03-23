Rus milyarderler süper lüks yatlarını bakın nerelere kaçırdı









Ancak aynı gün yatın gelişini haber alan, bir grup Ukraynalı genç yelken takımı üyesi çalıştırıcılarıyla birlikte dev yatın önünü kesti.

BBC'ye konuşan yelken antrenörü Paulo Donstov, bir yelken şampiyonası için Bodrum'da olduklarını ve yatın gelişinin kendilerine haber verildiğini söyledi.













Eclipse





















Sea Rhapsody de hareket halindeki süper yatlardan biri.















Bu yat, Rusya'da devlete ait VTB bankasınının yönetim kurulu başkanı olan ve ABD, İngiltere ve AB yaptırımları kapsamında olan Andrei Kostin ile ilişkilendiriliyor.









Oleg Deripaska

Viktor Raşnikov'a ait Ocean Victory ve Alexei Mordaşov'a ait Nord da Maldivler'de demirli. Yaptırım altındaki işadamı Andrey Skoch'a ait Madame Gu, Dubai'de bulunuyor.













Lloyd's List İstihbarat firması, bazı yatların takip cihazlarını birkaç hafta kapalı tutması nedeniyle ellerinde yeterince rota verisi olmadığını açıklıyor.









Hangi yatlara el koyuldu?





Sailing Yacht A İtalya, Trieste limanında el koyuldu (Andrey Melnişenko ile ilişkili )

İtalya, Trieste limanında el koyuldu (Andrey Melnişenko ile ilişkili ) Lena İtalya , San Remo'da el koyuldu (Gennadiy Timşenko ile ilişkili)

, San Remo'da el koyuldu (Gennadiy Timşenko ile ilişkili) Lady M İtalya, Imperia'da el koyuldu (Alexey Mordaşov ile ilişkili)

İtalya, Imperia'da el koyuldu (Alexey Mordaşov ile ilişkili) Amore Vero Fransa, La Ciotat'ta el koyuldu (linked to Russian oligarch Igor Sechin)

Fransa, La Ciotat'ta el koyuldu (linked to Russian oligarch Igor Sechin) Valerie İspanya, Barcelona yakınlarında el koyuldu (Sergey Chemenov ile ilişkili)

İspanya, Barcelona yakınlarında el koyuldu (Sergey Chemenov ile ilişkili) Crescent İspanya Tarragona yakınlarında el koyuldu

İspanya Tarragona yakınlarında el koyuldu Lady Anastasia İspanya, Port Adriano'da el koyuldu (Alexander Mikheev ile ilişkili)

İspanya, Port Adriano'da el koyuldu (Alexander Mikheev ile ilişkili) Axioma Cebelitarık'ta el koyuldu (Dmitrievich Pumpyansky ile ilişkili)

Yaptırım uygulanmayan yatlar ne durumda?







