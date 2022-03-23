Rusya'nın büyük planlarını bozan küçük Ukrayna şehri: Voznesensk

Bu şehirde de birçok cephede olduğu gibi İngiltere'nin tanksavar füzelerinin etkili olduğunu da sözlerine ekliyor.









Geçtiğimiz günlerde Telegram kanallarında paylaşılan bu videoda Voznesensk'te, Ukraynalı sivillerin, evlerini basmaya gelen silahlı Rus askerleri ile tartışarak bahçelerinden çıkarması görülüyor.

BBC muhabiri Andrew Harding'in haberine göre, burada bir zafer kazanmaları halinde Karadeniz'den batıya doğru ilerleyerek Odesa'nın kritik önemdeki limanına ve bir nükleer enerji santraline ulaşmaları çok daha kolaylaşacak. Rus ordusu, iki gündür bunun için çabalıyor.Şehrin önemini bilen Ukrayna orduları da, yerel halktan oluşan gönüllülerle birlikte Rus ordusuna karşı yoğun bir mücadele veriyor. Öncelikle kritik önemdeki köprüyü patlatan ordu ve gönüllü birlikler, ardından Rus askerlerini 100 kilometre doğuya kadar geriletti.Şehrin 32 yaşındaki belediye başkanı Yevheni Velichko, "Bunu nasıl yaptığımızı anlatmak çok güç. Yerel halkın savaş ruhu ve ordumuzun sayesinde oldu" diyor.