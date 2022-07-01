Samanyolu Haber /Gündem / 24 Haziran operasyonu: Kuru düşürmek için 3 milyar dolar satıldı /01 Temmuz 2022 15:11

24 Haziran operasyonu: Kuru düşürmek için 3 milyar dolar satıldı

Bankacılık kaynakları, doları düşürmek için 24 Haziran'da yapılan operasyonun perde arkasını açıkladı. Kamu bankaları ve Merkez Bankası’nın yoğun şekilde döviz satışı yaptığını belirten bankacılar, yapılan döviz satışının 3 milyar doları bulduğunu belirtti..

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Türk Lirası’ndaki değer kaybını durdurmayı ve kredileri kısmayı amaçlayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun geçen cuma aldığı karar sonrası Merkez Bankası ve kamu bankalarından yoğun döviz satışı gerçekleştirildi.

Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre geçen hafta Cuma günü kararın açıklanmasıyla beraber başlayan ve bu hafta bireysel ve kurumsal talebi karşılamaya çalışan döviz satışı 2-3 milyar doları buldu.

MERKEZ BANKASI DÜŞÜK HACİMLİ PİYASADA SATIŞ YAPTI
Dünya gazetesinden Şebnem Turhan’ın haberine göre, bankacılık kaynakları cuma kararın açıklanması ve pazartesi piyasalar açılıncaya kadar kamu bankaları ve Merkez Bankası’nın yoğun bir şekilde düşük hacimli piyasada işlem yaptığını dile getirdi.

Dolar/TL ise hafta boyunca 16.09-16.73 lira arasında hareket etti. Türkiye piyasaları kapalıyken ulaşılan 16.09 lira piyasalar açıkken bir daha görülemedi. Kaynakların verdiği bilgiye göre cuma günü karardan itibaren düne kadar kamunun sattığı döviz miktarı 2-3 milyar doları buldu.

REZERVLER ERİMEYE DEVAM EDİYOR
Merkez Bankası ise para ve banka istatistiklerinde 24 Haziran ile biten haftaya ilişkin uluslararası net rezerv verilerini açıkladı. 17 Haziran haftasında 7 milyar 380 milyon dolar ile 20 yılın en düşük seviyesine gerileyen IMF tanımla net uluslararası rezervler 24 Haziran haftasında 7 milyar 531 milyon dolar ile yine 20 yılın en düşük seviyelerinde kalmaya devam etti. Analistler bu hafta da yaşanan döviz satışlarından kaynaklı net uluslararası rezervlerde kaybın sürmesini bekliyor.

17 Haziran ile biten haftada 7 milyar 380 milyon dolar ile 20 yılın en düşük seviyesine gerileyen rezervler geçen hafta da bu seviyelerde kalmaya devam etti.

 
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