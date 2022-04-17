Samanyolu Haber /Gündem / "25 bin km demiryolu hattı hedefi 2053'e ötelendi" /17 Nisan 2022 19:38

"25 bin km demiryolu hattı hedefi 2053'e ötelendi"

AKP yönetiminin demiryolu politikasını eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, ortaya konan toplam 25 bin kilometrelik demiryolu projesinin önce küçültüldüğünü sonrasında ise 2053 yılına ertelendiğini belritti.

SHABER3.COM

AKP yönetiminin demiryolu politikasına eleştirel bir yaklaşımda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulunduğu belirtildi.

Evrensel'de yer alan habere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, AKP iktidarının 2018 seçimlerindeki vaadi olan “2023 yıllında 25 bin kilometre demiryolu hattı” hedefinin önce 16 bin 775 kilometre olarak küçültüldüğünü, ancak küçültülen hedefe ulaşılamayınca demiryolu hattı vaadinin 2053 yılına ötelendiğini dile getirdi.

2018 yılından bugüne kadar geçen sürede yalnızca 282 kilometre uzunluğunda demiryolu hattının yaptığını söyleyen CHP’li Akın, “AKP’nin demiryolu vaadi başka bahara değil 30 yıl sonrasına kaldı. 2002’den bugüne kadar yılda ortalama 103 kilometre demiryolu yapan iktidar, bu hızla devam ederse 2053 hedefine 151 yıl sonra ulaşabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2053 yılında demiryolu hattı uzunluğunun 28 bin 590 kilometre olacağını açıklaması, AKP’nin önceki yıllarda duyurduğu seçim vaatleriyle çelişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı çalışmada iktidarın demiryollarında önce hedef küçülttüğünü, sonra küçülen hedefe ulaşılamayınca ötelendiğini ortaya koydu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "25 bin km demiryolu hattı hedefi 2053'e ötelendi" Sonraki Haber >>

[Harun Tokak] Nisan Yağmuru

[Harun Tokak] Nisan Yağmuru

AKP milletvekilleri Erdoğan'ı dinlemedi mi?

AKP milletvekilleri Erdoğan'ı dinlemedi mi?

Dekan tartıştığı profesöre kılıç çekti

Dekan tartıştığı profesöre kılıç çekti

Balkondan hırsızın kafasına tabak yağdırdılar

Balkondan hırsızın kafasına tabak yağdırdılar

Erdoğan’ın arşivinden çıkan kartvizit sosyal medyada gündem oldu

Erdoğan’ın arşivinden çıkan kartvizit sosyal medyada gündem oldu

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bulunan Kıble Mescidi'ne girdi

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bulunan Kıble Mescidi'ne girdi

Davutoğlu AKP'yi 'yolsuzluk' suçlamasıyla bombaladı

Davutoğlu AKP'yi 'yolsuzluk' suçlamasıyla bombaladı

Kim Yong Un, 'Pembe Kadın'a lüks bir ev hediye etti

Kim Yong Un, 'Pembe Kadın'a lüks bir ev hediye etti

Cevheri Güven, Tayyip Erdoğan'ın gizli kasasını patlattı

Cevheri Güven, Tayyip Erdoğan'ın gizli kasasını patlattı

ABD'de yeni George Floyd olayı: Bir siyahi daha polis tarafından öldürüldü

ABD'de yeni George Floyd olayı: Bir siyahi daha polis tarafından öldürüldü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:02:09