"25 bin km demiryolu hattı hedefi 2053'e ötelendi"

AKP yönetiminin demiryolu politikasına eleştirel bir yaklaşımda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulunduğu belirtildi.







Evrensel'de yer alan habere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, AKP iktidarının 2018 seçimlerindeki vaadi olan “2023 yıllında 25 bin kilometre demiryolu hattı” hedefinin önce 16 bin 775 kilometre olarak küçültüldüğünü, ancak küçültülen hedefe ulaşılamayınca demiryolu hattı vaadinin 2053 yılına ötelendiğini dile getirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, AKP iktidarının 2018 seçimlerindeki vaadi olan “2023 yıllında 25 bin kilometre demiryolu hattı” hedefinin önce 16 bin 775 kilometre olarak küçültüldüğünü, ancak küçültülen hedefe ulaşılamayınca demiryolu hattı vaadinin 2053 yılına ötelendiğini dile getirdi.

2018 yılından bugüne kadar geçen sürede yalnızca 282 kilometre uzunluğunda demiryolu hattının yaptığını söyleyen CHP’li Akın, “AKP’nin demiryolu vaadi başka bahara değil 30 yıl sonrasına kaldı. 2002’den bugüne kadar yılda ortalama 103 kilometre demiryolu yapan iktidar, bu hızla devam ederse 2053 hedefine 151 yıl sonra ulaşabilir” değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2053 yılında demiryolu hattı uzunluğunun 28 bin 590 kilometre olacağını açıklaması, AKP’nin önceki yıllarda duyurduğu seçim vaatleriyle çelişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı çalışmada iktidarın demiryollarında önce hedef küçülttüğünü, sonra küçülen hedefe ulaşılamayınca ötelendiğini ortaya koydu.