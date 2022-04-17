Samanyolu Haber /Dünya / Bir NATO gerilimi de Kosova ile Sırbistan arasında yaşanıyor /17 Nisan 2022 18:55

Bir NATO gerilimi de Kosova ile Sırbistan arasında yaşanıyor

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan NATO gerilimi ve sonrasında Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırının ardından benzer bir gerlimin de Balkan coğrafyasında Kosova ile Sırbistan arasında yaşandığı belirtiliyor.

SHABER3.COM

Rusya ile Ukrayna arsındaki NATO gerilimi sıcak savaşa dönüşürken benzer bir gerilimin de Kosova ile Sırbistan arasında yaşandığı belirtiliyor.

Kosova'nın NATO'ya katılma isteğine tepki gösteren Belgrad yönetimi, Kosova yönetimine yapılan askeri eğitim ve silah yardımlarını da düşmenca bir tavır olarak yorumladığı ifade edildi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Kosova'nın, NATO'ya katılmak için verdiği mesajlar Sırbistan'ı kızdırmaya devam ederken, bölgede tansiyonu yükseltecek bir açıklama daha geldi.

Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandr Vulin, İngiltere'nin, Kosovalı Arnavutlara silah tedarik etmesini, "Sırbistan'a yönelik 'düşmanca' bir adım" olarak tarif etti.

'TERÖRİSTLERİ DESTEKLİYORSUNUZ'

Sırbistan İçişleri Bakanı Vulin, bu tür eylemlerin bölgeye barış getiremeyeceğini ifade ederek, “Teröristlere silah veriyorsunuz. BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararına göre, Kosova'da zaten KFOR bulunuyor” dedi.

'BİZİ KIŞKIRTMAYIN'

Vulin ayrıca, Kosovalı Arnavutların gelişmiş silah sistemlerine sahip olduğunu öne sürerek, “Onlara zırhlı araçlar, tanksavar sistemleri, İHA'lar gönderiyorlar. Ayrıca, Türkiye ve Arnavutluk'ta pilotluk kurslarına gideceklerini de duyuyoruz. Kosova'nın NATO'ya katılımı, Sırbistan'ı kışkırtmak olacak.” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir NATO gerilimi de Kosova ile Sırbistan arasında yaşanıyor Sonraki Haber >>

[Harun Tokak] Nisan Yağmuru

[Harun Tokak] Nisan Yağmuru

AKP milletvekilleri Erdoğan'ı dinlemedi mi?

AKP milletvekilleri Erdoğan'ı dinlemedi mi?

Dekan tartıştığı profesöre kılıç çekti

Dekan tartıştığı profesöre kılıç çekti

Balkondan hırsızın kafasına tabak yağdırdılar

Balkondan hırsızın kafasına tabak yağdırdılar

Erdoğan’ın arşivinden çıkan kartvizit sosyal medyada gündem oldu

Erdoğan’ın arşivinden çıkan kartvizit sosyal medyada gündem oldu

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bulunan Kıble Mescidi'ne girdi

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bulunan Kıble Mescidi'ne girdi

Davutoğlu AKP'yi 'yolsuzluk' suçlamasıyla bombaladı

Davutoğlu AKP'yi 'yolsuzluk' suçlamasıyla bombaladı

Kim Yong Un, 'Pembe Kadın'a lüks bir ev hediye etti

Kim Yong Un, 'Pembe Kadın'a lüks bir ev hediye etti

Cevheri Güven, Tayyip Erdoğan'ın gizli kasasını patlattı

Cevheri Güven, Tayyip Erdoğan'ın gizli kasasını patlattı

ABD'de yeni George Floyd olayı: Bir siyahi daha polis tarafından öldürüldü

ABD'de yeni George Floyd olayı: Bir siyahi daha polis tarafından öldürüldü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:30:33