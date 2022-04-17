Bir NATO gerilimi de Kosova ile Sırbistan arasında yaşanıyor

Rusya ile Ukrayna arsındaki NATO gerilimi sıcak savaşa dönüşürken benzer bir gerilimin de Kosova ile Sırbistan arasında yaşandığı belirtiliyor.





Kosova'nın NATO'ya katılma isteğine tepki gösteren Belgrad yönetimi, Kosova yönetimine yapılan askeri eğitim ve silah yardımlarını da düşmenca bir tavır olarak yorumladığı ifade edildi.





cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Kosova'nın, NATO'ya katılmak için verdiği mesajlar Sırbistan'ı kızdırmaya devam ederken, bölgede tansiyonu yükseltecek bir açıklama daha geldi. Kosova'nın, NATO'ya katılmak için verdiği mesajlar Sırbistan'ı kızdırmaya devam ederken, bölgede tansiyonu yükseltecek bir açıklama daha geldi.

'TERÖRİSTLERİ DESTEKLİYORSUNUZ'





'BİZİ KIŞKIRTMAYIN'





Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandr Vulin, İngiltere'nin, Kosovalı Arnavutlara silah tedarik etmesini, "Sırbistan'a yönelik 'düşmanca' bir adım" olarak tarif etti.Sırbistan İçişleri Bakanı Vulin, bu tür eylemlerin bölgeye barış getiremeyeceğini ifade ederek, “Teröristlere silah veriyorsunuz. BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararına göre, Kosova'da zaten KFOR bulunuyor” dedi.Vulin ayrıca, Kosovalı Arnavutların gelişmiş silah sistemlerine sahip olduğunu öne sürerek, “Onlara zırhlı araçlar, tanksavar sistemleri, İHA'lar gönderiyorlar. Ayrıca, Türkiye ve Arnavutluk'ta pilotluk kurslarına gideceklerini de duyuyoruz. Kosova'nın NATO'ya katılımı, Sırbistan'ı kışkırtmak olacak.” ifadelerini kullandı.