Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçeli isim için Beşiktaş iddiası /17 Nisan 2022 18:50

Fenerbahçeli isim için Beşiktaş iddiası

Fenerbahçe'de Mesut Özil ile birlikte kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın adı son günlerde Beşiktaş'la anılmaya başladı.

SHABER3.COM

Geçtiğimiz günlerde Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın adı Beşiktaş ile anılıyor.

Milli yıldızın Beşikaş'a transferi konusunda açıklamalarda bulunduğu belirtilen siyah beyazlılarıne eski menajerlerinden Sinan Engin ise söz konusu transferi destekleyen ifadeler kullandığı aktarıldı.

SİNAN ENGİN'DEN YENİ YORUM

Beşiktaş ile adı anılan Ozan Tufan ile ilgili olarak konuşulacak bir yorum geldi.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği ve Beşiktaş'a imza atmayı planladığı iddiaları kısa bir süre önce gündeme düştü.

Bu iddialarla ilgili olarak, Sinan Engin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Fenerbahçe'de forma imkanı kalmayan Ozan Tufan'ın, Beşiktaş'a transfer olmasının, siyah-beyazlılar adına yararlı bir hamle olabileceğini savundu.

Ozan Tufan'la ilgili konuşan Sinan Engin "Beşiktaş'ın yerinde olsam, Ozan Tufan'ı hemen alırım. Türk oyuncu kıymetli. Maddi anlamda şartlar uygunsa, hemen alınmalı" dedi.
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