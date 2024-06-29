Samanyolu Haber /Gündem / 3 ilde orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor /29 Haziran 2024 18:10

3 ilde orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor

İzmir, Kahramanmaraş ve Karaman'da çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir Menderes'teki yangında bazı evler tahliye edildi.

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İzmir'in Menderes ilçesi, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi ve Karaman'ın Ermenek ilçesindeki orman yangınlarına müdahale çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İzmir Menderes'teki yangında, kırsal Çamönü Mahallesi'ndeki bazı evler tedbirli olarak tahliye edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 3 Couger tipi ve 2 CH-47 tipi helikopter, yangını söndürme çalışmalarına destek vermek üzere görevlendirildi.

İzmir'in Menderes ve Karacadağ bölgelerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlara hava ve kara ekipleri müdahale ediyor. Ayrıca Çeşme'de de iki farklı noktada yangınlar çıktı ve Çeşme-İzmir otoyolu trafiğe kapatıldı.

Diğer yandan, Karaman'ın Ermenek ilçesi, Bursa'nın Keles ilçesi, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi ve Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde de orman yangınları çıktı.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda, Balıkesir'deki yangın kontrol altına alınırken, diğer illerdeki yangınlar devam ediyor.
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