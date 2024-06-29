Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'ın AB hayaline 'bağımsız yargı' hatırlatması: /29 Haziran 2024 18:02

Erdoğan'ın AB hayaline 'bağımsız yargı' hatırlatması:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'AB'ye tam üyelik stratejik hedefimiz' açıklamasını eleştirdi. Özel, 'AB ilişkilerini yeniden hatırlamış olmasını önemsiyoruz ancak çok da ciddiye almıyoruz' dedi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da düzenlenen 'Yurt Dışı Örgütlenme İkinci Yüzyıl Vizyonu Çalıştayı'nda açıklamalarda bulundu.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karisi ile düzenlediği ortak basın toplantısında yapmış olduğu 'AB'ye tam üyelik stratejik hedefimiz' açıklamasını eleştirdi.

'AB İLİŞKİLERİNİ HATIRLAMIŞ OLMASINI CİDDİYE ALMIYORUZ'

CHP lideri Özel, Erdoğan'ın açıklamasını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Erdoğan'ın uzun süredir ağzına almadığı hatta her aldığında bir polemik alanı olarak iç politika malzemesi yaptığı AB ilişkilerini yeniden hatırlamış olmasını önemsiyoruz ancak çok da ciddiye almıyoruz.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına ısrarla direnirseniz, anayasanızda yazıyor olmasına rağmen uluslararası anlaşmaları uygulamazsanız, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilirseniz, ülkenizin Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymuyorsanız, tüm yargı organlarının üzerinde bir vesayet kuruyorsanız sizin AB diye bir hayaliniz olamaz."
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