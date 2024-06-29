Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’nın füze üretimi ve donanmayı güçlendirme kararı /29 Haziran 2024 17:13

Rusya’nın füze üretimi ve donanmayı güçlendirme kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, jeopolitik risklerle bağlantılı olarak ülke Silahlı Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetlerinin güçlendirilmesi, buna paralel olarak orta ve kısa menzilli füzelerin de üretimine başlanılması gerektiğini söyledi.

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Putin, ABD'nin eylemlerine yanıt olarak Rusya Federasyonu'nun orta ve kısa menzilli füzelerin üretimine başlaması gerektiğini söyledi.

“Artık günümüzde ABD sadece orta ve kısa menzilli füzeler üretmekle kalmıyor, aynı zamanda bunları Avrupa'ya da ulaştırıyor.” İfadesini kullanan Putin, Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle yaptığı toplantıda "Görünüşe göre, bu saldırı sistemlerini üretmeye başlamamız ve daha sonra, fiili duruma göre, güvenliğimizi sağlamak için gerekiyorsa bunları nereye yerleştireceğimize dair kararlar almamız gerekiyor." dedi.

Rus lider, ABD'nin "Bir bahaneyle" Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekildiğini hatırlatarak bu tür füzeler üretme niyetini açıkladığını hatırlattı. Ayrıca Putin, "2019'da bu füzeleri üretmeyeceğimizi ve ABD bu sistemleri dünyanın herhangi bir bölgesine konuşlandırana kadar konuşlandırmayacağımızı duyurduk" dedi.

Putin, ABD’nin bu füze sistemlerini üretmekle kalmadığını, aynı zamanda bunları zaten tatbikat için Avrupa'ya, Danimarka'ya getirdiğini hatırlatarak, ‘‘yakın zamanda Filipinler'de oldukları açıklandı. Bu füzeleri oradan çıkarıp çıkarmadıkları bilinmiyor” ifadelerini kullandı.

Ordu ve Donanmanın güçlendirilmesi önerisi

Askeri gemi inşasının geliştirilmesi konulu bir toplantı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı, jeopolitik risklerle bağlantılı olarak Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin ve Deniz Kuvvetlerinin güçlendirilmesi ihtiyacını vurguladı.

Putin, modern dünyada gerilimin arttığına ve Rusya'nın birçok devletin yetkililerinden düzenli olarak çeşitli tehditler aldığına dikkat çekti.
Putin, bu tehditlerin hayata geçirilmesine yönelik somut adımların da halihazırda gözlemlendiğini vurgulayarak; ‘‘Bunu mümkün olduğu kadar ciddiye almalı, olası tüm riskleri hesaplamalı, yeterli yanıtları planlamalı, Silahlı Kuvvetlerimizi ve Deniz Kuvvetlerimizi güçlendirmeliyiz" dedi.

Donanmanın “uzaktan ateşlenen füzelerden” korunmasının sağlanmasının önemine de dikkat çeken Putin, bunu başarmak için gemilerin uzak tehditlerle mücadele edecek modern sistemlerle donatılması gerektiğini belirtti.
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