Vatandaş oldun!: 'Hadi bakalım cepheye'

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA







Interfax’ın haberine göre Rusya, vatandaşlık alan yaklaşık 10 bin yabancıyı hendek kazma ve başka görevler için Ukrayna’daki savaş cephesine gönderdi.

St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu’nda konuşan Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrykin, göçmen işçilerin, Ukrayna’nın işgal altındaki bölgelerine hendek kazmaları için gönderildiği ifade ederek, “Bunun için iyi çalışan ellere ihtiyacımız var.” dedi.Interfax’ın yaptığı haberde, Soruşturma Komitesi’nin 30 binden fazla göçmenin Rus vatandaşlığı almasına rağmen zorunlu askerlik şubelerine gidip kayıt yaptırmadıklarını tespit ettiklerini söyleyen Bastrykin, “Vatandaşlık alan ve askere kaydolmak istemeyen 30 bin’den fazla göçmeni yakaladık, onları kayıt altına aldık ve yaklaşık 10 binini özel askeri operasyon bölgesine gönderdik” ifadelerini kullandı.Bastrykin sözlerine şöyle devam etti: “Bu göçmenlere orada neden ihtiyaç var? Hendek kazmak ve savunma duvarları inşa etmek için. Bunun için iyi çalışan ellere ihtiyacımız var. Şimdi arka birimlerimizin saflarına katılıyorlar.”