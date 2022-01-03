3 milyar lirayı yandaşlara peşkeş çekip adına 'Ticari Sır' dediler

100 ARAÇTAN 97'Sİ AKP'LİLERE







ARAŞTIRMAYLA BELGELENDİ





TİCARİ SIR…





PARASIZ VERİLDİ…





CHP'LİLER KATILMAYACAK





Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İller Bankası hangi belediyelere ne kadar yardım yapıldığını “Ticari sır” diye açıklamazken, CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, iktidarın CHP'li belediyeleri yok saydığını, bütün desteklerin AKP'li belediyelere aktarıldığını öne sürdü.CHP'li belediyelerin İller Bankası'na 300'den fazla kredi ve proje desteği istemine yanıt bile verilmediğini öne süren Seyit torun, “Çevre Bakanlığı, belediyelerimizin araç yardımı ve nakdi yardım gibi 400'den fazla talebine ya olumsuz yanıt verdi ya da hiç yanıt vermedi” diye konuştu.Seyit Torun, Sözcü'den Saygı Öztürk'e, CHP'li belediyelere uygulanan ambargoları tek tek şöyle açıkladı:“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, son 3 yılda belediyelere 2 bin 628 adet araç yardımında bulundu. Tüm belediyelere eşit ve tarafsız destek vermesi gereken Bakanlık, bu yardımlarının yüzde 97'sini Cumhur İttifakı belediyelerine gönderdi. Ülke nüfusunun yarısından fazlasını yöneten muhalefet belediyelerine ise sadece yüzde 3 oranında destek verildi.Bakanlık Cumhurbaşkanlığı'na da 5 araç gönderdi. Bakan Murat Kurum'a hangi belediyelere kaç araç gönderdiğine ilişkin sorularımı yanıtsız bıraktı. Bu rakamlar yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkarıldı. Bakanlık da bu rakamları yalanlamadı.432 milyon lira hangi belediyelere aktarıldı?Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yine son üç yılda belediyelere 432 milyon TL tutarında nakdi yardım desteginde bulundu. Muhalefet belediyeleri bu yardımlardan yararlanmadı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a yardımların hangi belediyelere yapıldığı yönündeki sorularım oldu. Verdiği yanıtta, ‘Yardımlar bütçe imkânları çerçevesinde yapılmıştır' demekle yetindi. 432 milyon TL'nin hangi belediyelere aktarıldığı açıklanmadı. Bu durum da tepkiye neden oldu.İller Bankası 2021 yılı için belediyelerin kentsel dönüşüm projelerine 3 milyar TL kaynak ayırdığını açıklamıştı. Yıl bitti. CHP'li belediyeler bu kaynaktan yararlanamadı. Bakan Murat Kurum'a, ‘Bu parayı kimlere dağıttınız' diye sordum. ‘Ticari sır' deyip açıklamadı.155 arazi aracının tamamı AKP'li belediyelere verildi2019 seçimlerinden bu yana belediyelerimiz İller Bankası'ndan 300'den fazla kredi ve proje desteğinde bulundu. Ancak başvurularına cevap verilmedi. Yine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyelerimizin araç yardımı ve nakdi yardım gibi 400'den fazla talebine ya olumsuz yanıt verdi ya da hiç yanıt vermedi.”Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün son 2 yılda, bünyesindeki 155 arazi aracının tamamını sadece Cumhur İttifakı belediyelerine hibe ettiğini öne sürdü. Torun, “Orman Genel Müdürlüğü daha önce bünyesindeki araçları açık artırma usulü ile satışa çıkarıyor buradan elde ettiği geliri de Müdürlük bütçesine ekliyordu. Bu yapılmadı, doğrudan AKP'li belediyelere parasız verildi” diye konuştu.Başkanlığını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yaptığı Türkiye Belediyeler Birliği'nin de kaynaklarını AKP'li belediyelere aktardığını öne süren Torun, “Bu durum düzelene kadar Belediyeler Birliği toplantılarına CHP'li belediye başkanlarının katılmayacağını” belirtti, yardımlardaki adaletsizliği rakamlarla açıkladı.