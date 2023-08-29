Yarın gece süper mavi Ay'ı kaçırmayın

Ay'ı mavi yapan şey ne?





Son derece nadir görülen 'süper mavi Ay' iki gece sonra görsel ziyafet sunacak.3o Ağustos'u 31 Ağustos'a bağlayan gece gerçekleşecek olan kozmik olay, 2023 yılının en büyüğü ve en parlağı olacak. Ay bu şekilde bir ay içerisinde ikinci kez dolunay olmuş olacak.Aynı ayda yaşanan ikinci süper Ay olması nedeniyle “süper mavi Ay” adını aldı. 2023'teki Süper Ay’ın ilki, 1 Ağustos tarihinde gerçekleşmişti.Süper mavi Aylar iki ya da üç yılda bir gerçekleşiyor. Bir sonraki 31 Mayıs 2026’da görülecek.'Mavi Ay' nadir yaşanan bir olay olduğu için İngilizce'de "once in a blue moon" (Mavi Ay'da bir) deyişi buradan geliyor. Bu deyiş Türkçe'deki "40 yılda bir" tabiri ile aynı anlamda kullanılıyor.NASA'ya göre iki tür mavi ay var ve ikisinin de ayın gerçek rengiyle hiçbir ilgisi yok.Mevsimsel mavi ay, dört dolunayın olduğu bir mevsimdeki üçüncü dolunayı ifade ediyor. Aylık mavi ay, bir takvim ayı içindeki ikinci dolunay için kullanılıyor.30 Ağustos ise Ay, hem mevsimsel hem de aylık mavi ay tanımlarını karşılayacak.Bu ayın 1 Ağustos'taki ilk dolunayı, yani "mersin balığı Ay'ı" da bir süper Ay'dı. Büyük Göller bölgesinde ağustos ayında balık bol olduğu için buna "mersin balığı Ay'ı" adı verilmiş. Aynı zamanda yeşil mısır Ay'ı, arpa Ay'ı ve meyve Ay'ı olarak da biliniyor.Ağustos sonunda gece gökyüzünde görülen tek manzara süper mavi Ay olmayacak. Satürn de 27 Ağustos'ta karşı konumda olacak ve bu yıl Dünya'ya en yakın mesafesinde yer alacak.Satürn akşam saatlerinde Doğu'da yükselecek ve gün doğumunda Batı'da batacak.