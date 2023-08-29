Amerikalılar aynı fikirde: Biden başkanlık için çok yaşlı

Ancak çok sayıda suç duyurusuna rağmen Cumhuriyetçi Parti’den adaylık konusunda rakiplerini en azından şimdilik açık ara geride bırakan Trump'la ilgili pek çok başka sorun var. İlerlemiş yaşına rağmen bazı Amerikalılar, “77 yaşındaki çocuğun büyümesi gerektiğini” söylüyor.





Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapılan yeni bir anket, halkın çoğunun Biden'ın değiştiremeyeceği tek özelliğini değerlendirme konusunda tuhaf bir şekilde birleştiğini ortaya koyuyor.





Başkan, sanki kendisini dinleyenleri 80 yaşında olduğu konusunda rahatlatmaya çalışıyormuş gibi, yaş konusunu esprili bir şekilde gündeme getirmeye başladı.









Ankete katılanların yüzde 77'si Biden'ın dört yıl daha etkili olamayacak kadar yaşlı olduğunu düşünüyor. Sadece Cumhuriyetçiler’in yüzde 89'u değil, Demokratlar’ın da yüzde 69'u bu fikirde. Bu görüş sadece gençler tarafından değil, tüm yaş grupları tarafından da benimseniyor ancak özellikle yaşlı Demokratlar Biden’ın 2024 hedefini daha çok destekliyor.





Buna karşılık, Amerikalı yetişkinlerin yaklaşık yarısı Trump'ın başkanlık makamı için çok yaşlı olduğunu söylüyor ve burada bilindik ‘partizan’ ayrımı ortaya çıkıyor: Demokratlar’ın Trump'ı yaşına göre yetersiz bulma oranı, Cumhuriyetçiler’e göre çok daha yüksek.





Bir ankete göre ABD'de seçmenlerin yalnızca yüzde 36'sı Biden'ın ekonomiyi yönetme biçiminden memnun.

Ankette açıkça görülen şu ki; Amerikalılar yaşlılardan vazgeçip gençlerden ya da en azından daha genç olanlardan yana tavır alıyor.





Demokratlar, Cumhuriyetçiler ve bağımsızlar; başkanlık, Kongre ve Anayasa Mahkemesi’ne yaş sınırı getirerek iktidar makamlarındaki yaşlı nüfusu temizlemek istiyor. Amerikalı yetişkinlerin üçte ikisi başkan ve Kongre adayları için yaş sınırına ve yargıçlar için zorunlu emeklilik yaşına destek veriyor.





Ankete katılanların yüzde 67'si Anayasa Mahkemesi yargıçlarının belirli bir yaşta emekli olmasını destekliyor, yüzde 68'i Temsilciler Meclisi ve Senato adayları için, yüzde 66'sı da başkan adayları için yaş tavanını destekliyor.





Görevdekilerin ve Anayasa’yı değiştirebileceklerin yaşları gözönüne alındığında, bunun yakın zamanda gerçekleşmesi beklenmiyor.





Yine de anket, farklı siyasi görüşlerden pek çok insanın, kamuoyunun hayal gücünü harekete geçirecek daha genç ya da daha taze bir yüz veya her ikisini birden görmeye açık olduğunu gösteriyor.





Biden ya da Trump dendiğinde Amerikalılar’ın aklına ne geliyor?





AP-NORC anketi bu kez soru sormanın ve seçenekler sunmanın ötesine geçti. Aynı zamanda katılımcılardan Biden ve Trump’tan bahsedildiğinde akıllarına gelen ilk kelimeyi veya ifadeyi söylemelerini isteyen bir kelime ilişkilendirme uygulaması da yapıldı.





Yanıtlar, insanlar bu konuda düşünmeye teşvik edilmese bile yaşın Biden için parti sınırları ötesinde ne kadar büyük bir engel teşkil ettiğini ortaya koydu ve Trump'ın diğer cephelerde tiksinti olmasa da küçümseme yaratmak için bundan nasıl büyük ölçüde kurtulduğunun altını çizdi.

Bu içgüdüsel yanıtlarda katılımcıların yüzde 26'sı Biden'ın yaşından bahsetti ve yüzde 15'i de "yavaş" veya "kafası karışmış" gibi kelimeler kullandı. Bir Cumhuriyetçi aklına “patates”in geldiğini söyledi. Demokratlar arasında Biden'ın yaşı katılımcıların yüzde 28’i tarafından açıkça dile getirildi. Bu tür terimleri “başkan”, “lider”, “güçlü” veya “yetenekli” kelimlerinin yerine tercih ettiler. Performansını onaylayan biri yine de onu "bunak" olarak nitelendirdi.





Ankette yalnızca yüzde 3'lük bir kesim Trump için ilk tanımlayıcı ifade olarak "kafası karışık"ı kullandı ve yalnızca yüzde 1'lik bir kesim "eski" ya da benzerlerini kullandı. Bunun yerine, en çok kullanılan kelimeler arasında yüzde 15 oranında "yozlaşmış" veya "sahtekar", yüzde 11 oranında "kötü" ve diğer genel olumsuz terimler, yüzde 8 oranında "yalancı" ve "sahtekar" gibi kelimeler yer aldı. “İyi” ve diğer genel olarak olumlu yorumlar yüzde 8 oranında kaldı.





Daha ileri yaştaki Demokratlar, Biden'ın yeniden aday olma kararına gençlere göre daha az olumsuz yaklaşıyor.





Ankette, 45 yaşın altındaki Demokratlar’ın yalnızca yüzde 34'ü Biden’ın yeniden aday olmasını isterken, daha yaşlı olanlarda bu oran yüzde 54. Yine de genç Demokratlar’ın dörtte üçü aday olursa en azından muhtemelen onu destekleyeceklerken, diğerleri bunu taahhüt etmedi.

İşyerlerinde yaş ayrımcılığı yasaklanmış olabilir ama başkanın işverenleri yani halk, bu konudaki önyargılarından çekinmiyor.