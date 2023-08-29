Yapay zeka felçlilerin tekrar konuşmasına da yardım edecek

Nature dergisindeki yeni bir araştırmaya göre, yeni yapay zeka teknolojisi, konuşma yeteneğini kaybetmiş bazı insanların beyin sinyallerini okuyan bir cihaz aracılığıyla yeniden konuşmasına yardımcı olabilir.









Uzmanlar, konuşulan kelimelerin ve yüz ifadelerinin cihaz aracılığıyla ilk kez çözümlendiğini söylüyor. Cihaz, kullanıcıların bir avatar aracılığıyla seslerini aktarmalarını sağlıyor.





Johnson, düğününde çekilen bir videodan sentezlenen bir sese sahip avatar seçti.





Araştırmacılar, cihazı geliştirirken, beyin sapına zarar veren felç sonucu konuşma ve kollarını hareket ettirme yeteneğinden yoksun kalan Johnson’ın yardımlarından faydalandıklarını söylüyor.





Araştırmacılar, geliştirdikleri yapay zeka cihazının Johnson’ın beyninden gelen sinyalleri alıp kaydedebileceğini ve bunları avatar aracılığıyla aktarabileceğini söylüyor.





Kaylo Littlejohn, California Üniversitesi'nin San Francisco ve Berkeley yerleşkelerindeki Chang Laboratuvarı'ndaki çalışmanın baş yazarlarından biri.





Littlejohn cihazın çalışma prensibini, "Özetle, Ann'in beyninin yüzeyine bir sinir kayıt cihazı yerleştiriliyor. Beyninden kaydedilen sinyaller daha sonra kafatasının üstüne vidalanan bir yuvaya ve ardından bir yapay zeka modelinin sinir sinyallerini dönüştürdüğü bir bilgisayara gönderiliyor. Bilgisayar, sinyalleri metin çözümlemesine, sesli konuşma sentezine ve avatar aracılığıyla yüz animasyonuna dönüştürüyor" diye açıkladı.





Johnson şu an sadece bir yazı panosu aracılığıyla harfleri kullanarak iletişim kurabiliyor.





Araştırmacılar, yapay zeka destekli cihazları ile Johnson’ın beş kat daha hızlı performans gösterebileceğini iddia ediyor.





Littlejohn, “Cihazın sistemi dakikada yaklaşık 78 kelime çözümlüyor. Sohbet esnasında insanların doğal konuşması yaklaşık 150 kelime civarında. Ann’in halihazırda kullandığı cihaz, harfleri hecelemesine ve bazı kafa hareketleri yapmasına yardımcı olurken dakikada yaklaşık 14 kelime kullanmasını sağlıyor” dedi.

Cihaz, 30 yaşında felç geçirdikten sonra konuşma yeteneğini kaybeden Ann Johnson gibiler için bir umut kaynağı.Littlejohn, "Daha sonra bu çıktılar hem Ann’e hem de izleyen herkese gösteriliyor. Ve cihaz, ideal olarak Ann’ın beyin konuşma arası sinirsel protez kullanarak iletişim kurmasını sağlıyor" dedi.