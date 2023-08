Biden, 'Yürüyüş’ün 60'ıncı yıldönümünde Martin Luther King Jr'ın ailesi ile görüştü

Martin Luther King Jr., 60 yıl önce dün Washington'daki Lincoln Anıtı önünde ünlü “Bir Hayalim Var” konuşmasını yapmıştı.



Beyaz Saray yetkilileri, görüşmeye Martin Luther King Jr.'ın bütün çocuklarının davet edildiğini bildirdi.



ABD Başkanı Biden kabul sırasında yaptığı konuşmada, "nefret kaynaklı şiddetin" sona erdirilmesi için harekete geçilmesi çağrısında bulunarak, "Nefretin hüküm sürmesine izin veremeyiz ve bu giderek artıyor, azalmıyor. Sessiz kalmayacağız ve bu nedenle nefretle beslenen bu şiddete karşı harekete geçmeliyiz" dedi.



28 Ağustos 1963'te dönemin Başkanı Demokrat Partili John F. Kennedy de Martin Luther King Jr. ve Washington'a Yürüyüş hareketinin diğer önemli kişilerini Oval Ofis'te bir toplantıya davet etmişti.



Biden dün akşam ayrıca Washington'a Yürüyüş'ün 60'ıncı yıldönümü nedeniyle partilerüstü kar amacı gütmeyen hukuki örgüt Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law için bir resepsiyon verdi. Örgüt, Başkan John F. Kennedy'nin talebi üzerine, ırksal adaleti teşvik etmek amacıyla oluşturulmuştu.



Başkan Joe Biden, Washington Post gazetesi için kaleme aldığı makalesinde, yönetiminin Martin Luther King Jr.'ın bir kişinin karakterinin derisinin renginden daha büyük ağırlığa sahip olacağı bir toplum inşa etme hayalini ilerletmek için çabaladığını belirtti.



Biden, önemli yasalar ve başkanlık talimatlarıyla “Siyah Amerikalılar dahil, tüm Amerika için daha önce benzeri görülmemiş yatırımlar yaparak her adımda eşitliği ilerletiyoruz” dedi.



Başkan Biden, yürüttüğü politikaların siyahlar arasındaki işsizliğin gerilemesini sağladığını, siyah girişimcilerin kurduğu şirket ve işyeri sayısının arttığını, sağlık sigortası kapsamına giren siyah aile sayısında da artış olduğunu kaydetti.



Siyah öğrencilerin ağırlıklı olarak eğitim gördüğü üniversiteler ağına 7 milyar dolar ödenek sağlayan Biden; kabinesine, Beyaz Saray kadrosuna, federal yargıya ve Merkez Bankası gibi bağımsız kurumlara siyah bakanlar ve elemanlar atamanın önemini vurguluyor.



Washington Post'taki makalesinde Biden, “Siyah Amerikalılar nesiller boyunca demokrasimize ve ekonomimize tam olarak katılamadı, ancak cesaretle ve yüreklilikle Amerikan Rüyası'nın peşinden gitmekten azla vazgeçmediler” dedi.



Cumartesi günü Florida eyaletinin Jacksonville kentindeki ırkçı saldırıya da değinen Biden, “Siyah ailelerin dükkana ya da siyah çocukların okula derilerinin rengi nedeniyle vurulacakları korkusuyla gittikleri bir ülkede yaşamayı reddetmeliyiz. Bu anma gününde ırksal eşitliğin sadece bir arzu olmadığını gösterelim. Amerika'nın herkesi kapsayacak ve Tanrı vergisi potansiyeline erişecek kadar büyük olduğunu hatırlayalım” ifadelerini kullandı.



1963 yılındaki Washington'a Yürüyüş hareketi, Amerikan tarihinin en büyük ve ırksal eşitlik açısından en önemli hareketlerinden biri olarak kabul ediliyor.



Barışçı nitelikli protesto eylemi, Lincoln Anıtı önünde 250 bin kişinin toplanmasını sağlamış ve ABD Kongresi'nin medeni haklar ve oy kullanma hakları yasalarını geçirmesine ön ayak olmuştu. Martin Luther King Jr., 1968 yılı Nisan ayında Tennessee eyaletinin Memphis kentinde suikast sonucu öldürülmüştü.



Cumartesi günü binlerce kişi, eylemin 60'ıncı yıldönümünü kutlamak için Washington'da toplandı. Etkinliğe katılan konuşmacılar, hala ırksal eşitsizliklerin hakim olduğu Amerika'nın King'in ırk temelli eşitsizliğin olmadığı ve dört çocuğunun “derilerinin rengiyle değil, karakterlerinin içeriğiyle yargılanacağı” bir toplum yaratma hayalini gerçekleştiremediğini vurguladı.



Etkinlik, King ailesine ait Drum Major Enstitüsü ve Al Sharpton'ın National Action Network örgütü tarafından düzenlendi.