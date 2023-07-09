300.000 dolarlık uçan elektrikli otomobil için rekor ön sipariş geldiği açıklandı

Test uçuşları için FAA onayı alan 300.000 dolarlık uçan elektrikli otomobil için verilen ön siparişler artıyor. Aracı geliştiren Kaliforniyalı şirket Alef Aeronautics, Pazartesi günü Insider'a yaptığı açıklamada müşterilerin Ekim ayından bu yana Model A için 250 milyon dolardan fazla ön sipariş verdiğini söyledi.





Alef kesin rakamları paylaşmasa da, bu rakam ön siparişi verilen bireysel araç sayısını en az 834 olarak gösteriyor. Alef daha önce yaptığı açıklamada, 2022'nin dördüncü çeyreğinde 440 aracın ön siparişinin alındığını ve bunların arasında Hong Kong merkezli büyük bir havacılık teknolojisi şirketi tarafından verilen bir siparişin de bulunduğunu belirtmişti.



