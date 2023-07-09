Samanyolu Haber /Teknoloji / 300.000 dolarlık uçan elektrikli otomobil için rekor ön sipariş geldiği açıklandı /09 Temmuz 2023 20:41

300.000 dolarlık uçan elektrikli otomobil için rekor ön sipariş geldiği açıklandı

Alef Aeronautics, elektrikli uçan arabası için 250 milyon dolardan fazla ön sipariş aldığını açıkladı. Bu, her biri 300.000 dolardan yüzlerce otomobilin ön sipariş edildiği anlamına geliyor.

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Test uçuşları için FAA onayı alan 300.000 dolarlık uçan elektrikli otomobil için verilen ön siparişler artıyor. Aracı geliştiren Kaliforniyalı şirket Alef Aeronautics, Pazartesi günü Insider'a yaptığı açıklamada müşterilerin Ekim ayından bu yana Model A için 250 milyon dolardan fazla ön sipariş verdiğini söyledi.

Alef kesin rakamları paylaşmasa da, bu rakam ön siparişi verilen bireysel araç sayısını en az 834 olarak gösteriyor. Alef daha önce yaptığı açıklamada, 2022'nin dördüncü çeyreğinde 440 aracın ön siparişinin alındığını ve bunların arasında Hong Kong merkezli büyük bir havacılık teknolojisi şirketi tarafından verilen bir siparişin de bulunduğunu belirtmişti.

Model A, Ekim ayında ön satışa sunuldu ve alıcılar 150 dolar depozito ya da öncelik sırası olarak adlandırılan sıraya katılmak için 1.500 dolar depozito yatırabiliyor. Alef o dönemde ilk araçlarını 2025'in son üç ayında teslim etmeyi planladığını açıklamıştı.

Alef geçen hafta yaptığı açıklamada, araç için Federal Havacılık İdaresi'nden Özel Uçuşa Elverişlilik Sertifikası aldığını duyurdu. Alef verdiği demeçte, sertifikanın aracın uçmasına izin verilen yerler ve amaçlar için katı sınırları olduğunu söyledi.

Alef, tamamen elektrikli olan Model A'nın 320 km bir sürüş menziline ve 177 kilometrelik bir uçuş menziline sahip olduğunu, mevcut kentsel sürüş ve park altyapısına uyabileceğini söylüyor.
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