4 ülkenin katılacağı Suriye toplantısının tarihi belli oldu

Sözcü'nün haberine göre Suriye konulu gelişmelere değinen Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasında ilk kez yapılacak 4’lü dışişleri bakanları toplantısının 10 Mayıs’ta Moskova’da düzenlenmesi konusunda Moskova yönetiminin tarihi teyit ettiğini söyledi.



Çavuşoğlu, yalnızca İran’dan kimin katılacağının net olmadığını, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Afrika turuna gitmesi durumunda bir başka yetkilinin Moskova’ya geleceğini aktardı.



Türkiye’deki muhalefetin, Suriye meselesine ilişkin açıklamalarına değinen Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:



“Sayın (Kemal) Kılıçdaroğlu, ‘YPG, terör örgütü değildir’ diyor. ABD’nin resmi ve askeri kayıtlarında ne diyor? YPG, PKK’nın uzantısıdır. Her ne kadar destek verseler de kayıtlarda var, NATO’da var, her yerde var. Herkes biliyor bunu. Kılıçdaroğlu, ‘biz Suriye’den çekileceğiz, ne işimiz var’ diyor. Orada, ‘Irak’ta operasyonları durduracağız’ diyor. Sonuçta bizim buralardan çekilmemiz demek, terör tehdidinin sınırımıza, kapımıza dayanması demek. Aynı zamanda büyük bir göç dalgasının da kapımıza gelmesi demek.”



“ULUSAL GÜVENLİĞE ÇOK CİDDİ BİR TEHDİT OLUR”



Çavuşoğlu, Suriye’nin bu bölgeleri yönetme kabiliyetinin olmadığını belirterek, şunları kaydetti:



“Türkiye oradan çekilse bile rejimin bu bölgelere girebilmesi için ılımlı muhalefet, eğitilmiş güçler, Suriye ordusu ve muhalefet-herkes tarafından meşru olarak da tanındı ABD dahil- sonuçta bunlarla çatışmak durumunda. ‘Ben kimyasal silah kullanırım, gene şunu kullanırım. Herkesi katlederim’ derse o başka bir şey. Ama bu ciddi bir katliama yol açar. Bu ne demek? Göç dalgası. Diyelim ki böyle oldu, terör örgütleri burayı, bu boşluğu doldurdu. Terör örgütleri de herkese zulmediyor, kendisine biat etmeyen herkesi sürgüne gönderiyor. O da bizim kapımıza doğru bir göç dalgası demek. Daha da önemlisi bizim ulusal güvenliğe çok ciddi bir tehdit olur. Biz neden bedel ödüyoruz orada, şehit de verdik.”