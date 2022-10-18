41 madencinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili bilirkişi heyeti çalışmalara başladı

İhmal iddialarının gündemde olduğu ve yaşanan patlama sonrasında 41 madencinin hayatını kaybettiği Bartın'ın Amasra ilçesindeki kömür madeniyle ilgili olarak bilirkişi heyetinin çalışmalara başladığı ifade edildi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Amasra'da faaliyet gösteren Türkiye Taşkömürü Maden İşletmesi'nde 14 Ekim 2022 günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen grizu patlamasına ilişkin soruşturmanın Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtildi. başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Amasra'da faaliyet gösteren Türkiye Taşkömürü Maden İşletmesi'nde 14 Ekim 2022 günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen grizu patlamasına ilişkin soruşturmanın Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtildi.

41 MADEN İŞÇİSİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ





Soruşturma kapsamında, müşteki, mağdur ve tanıkların ivedi şekilde beyanlarının alınmasına başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Olayla ilgili olarak soruşturmaya etki edecek nitelikte delillere ulaşılması amacıyla söz konusu maden işletmesinin dijital materyallerine ve belgelerine el konulmuştur.Olayla ilgili olarak maden mühendislerinden, elektrik mühendisinden, jeoloji mühendisinden, jeofizik mühendisinden, makine mühendisinden, A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi heyeti, ilçemize gelerek çalışmalarına başlamıştır.Olayla ilgili soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir."Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu 41 işçi hayatını kaybetti. Yaralı işçilerden 5'inin durumu ise ağır. İstanbul'da tedavi edilen 6 madenciyi hastanede ziyaret eden Erdoğan, "Umutsuz değiliz. Ameliyatı yapılmış olanların hepsi şu anda daha iyi bir konumdalar" dedi.