Samanyolu Haber /Gündem / 41 madencinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili bilirkişi heyeti çalışmalara başladı /18 Ekim 2022 19:16

41 madencinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili bilirkişi heyeti çalışmalara başladı

41 madencinin hayatını kaybettiği Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili olarak bilirkişi heyetinin çalışmalara başladığı ifade edildi.

SHABER3.COM

İhmal iddialarının gündemde olduğu ve yaşanan patlama sonrasında 41 madencinin hayatını kaybettiği Bartın'ın Amasra ilçesindeki kömür madeniyle ilgili olarak bilirkişi heyetinin çalışmalara başladığı ifade edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Amasra'da faaliyet gösteren Türkiye Taşkömürü Maden İşletmesi'nde 14 Ekim 2022 günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen grizu patlamasına ilişkin soruşturmanın Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında, müşteki, mağdur ve tanıkların ivedi şekilde beyanlarının alınmasına başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayla ilgili olarak soruşturmaya etki edecek nitelikte delillere ulaşılması amacıyla söz konusu maden işletmesinin dijital materyallerine ve belgelerine el konulmuştur.

Olayla ilgili olarak maden mühendislerinden, elektrik mühendisinden, jeoloji mühendisinden, jeofizik mühendisinden, makine mühendisinden, A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi heyeti, ilçemize gelerek çalışmalarına başlamıştır.

Olayla ilgili soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir."

41 MADEN İŞÇİSİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu 41 işçi hayatını kaybetti. Yaralı işçilerden 5'inin durumu ise ağır. İstanbul'da tedavi edilen 6 madenciyi hastanede ziyaret eden Erdoğan, "Umutsuz değiliz. Ameliyatı yapılmış olanların hepsi şu anda daha iyi bir konumdalar" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 41 madencinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili bilirkişi... Sonraki Haber >>

'Geçen gün Tayyip'in yanındaydım, ekonomi güzel'

'Geçen gün Tayyip'in yanındaydım, ekonomi güzel'

Promter bozuldu, Bahçeli konuşmasına ara vermek zorunda kaldı

Promter bozuldu, Bahçeli konuşmasına ara vermek zorunda kaldı

Bakanların madenci cenazelerinde tepki çeken görüntüleri

Bakanların madenci cenazelerinde tepki çeken görüntüleri

Hakan Şükür, Oğuzhan Uğur’a seslendi

Hakan Şükür, Oğuzhan Uğur’a seslendi

Kadıköy'de 24 katlı binada yangın

Kadıköy'de 24 katlı binada yangın

[Harun Tokak] ‘Yanık Çöl Gecelerinde Yankılanan Ya Leyl sesleri'

[Harun Tokak] ‘Yanık Çöl Gecelerinde Yankılanan Ya Leyl sesleri'

Madenci yakınından Erdoğan'a sert sözler

Madenci yakınından Erdoğan'a sert sözler

Humeyni heykelinin kafasını koparttılar

Humeyni heykelinin kafasını koparttılar

Dezenformasyonun kralı: aHabere tepki yağdı

Dezenformasyonun kralı: aHabere tepki yağdı

'Oğlum saklandı da bir kenardan çıkacak diye bekliyorum'

'Oğlum saklandı da bir kenardan çıkacak diye bekliyorum'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:15:49