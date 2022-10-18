Samanyolu Haber /Medya / "TELE1'in 10 gün kapatılması için rapor hazırlandı" iddiası /18 Ekim 2022 19:23

"TELE1'in 10 gün kapatılması için rapor hazırlandı" iddiası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) İlhan Taşçı, TELE1 televizyonu ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

SHABER3.COM

Muhalif yayınlarıyla bilinen ve genel yayın yönetmenliğini Merdan Yanardağ'ın yaptğı TELE1 televizyonuyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) İlhan Taşçı, kanalın 10 gün süreyle kapatılması için bir rapor hazırlandığını belirtti.

Taşçı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Sansür yasasının mürekkebi kurumadan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin harekete geçti; TELE 1’in 10 güne kadar fişinin çekilmesi için rapor hazırlattı.

Dikkat program durdurma değil ekran karartma!

Üst Kurulun tavrını yarın göreceğiz.

Basın özgürlüğü mü yoksa ekran kapatma mı diyecek.


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