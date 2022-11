44. Avrasya maratonu koşuldu

İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 44. N Kolay İstanbul Maratonu’nun startı verildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte start düdüğünü eşi Dilek İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, milletvekilleri, İBB meclis üyeleri ve belediye başkanları çaldı.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan, İstanbul'un Anadolu yakasından başlayıp Boğaz Köprüsü geçilerek şehrin Avrupa yakasında sonlanan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "Elite Label" kategoride yer alan maraton, 44. kez gerçekleştirildi.Organizasyon, 42,195 kilometrelik maraton, 42 kilometre paten yarışı, 15 kilometre koşu ve 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde yapılacak. Organizasyona toplam 60 bin kişi katılmak üzere kayıt yaptırdı.44. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, parkur rekoru kırarak kazandı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 44. N Kolay İstanbul Maratonu'nun startını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi. İmamoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti'nin güzel insanlarına, İstanbul'un güzel insanlarına 44. maratonumuz hayırlı olsun diyorum. Bu sene başka bir şey daha yapıyoruz, hep birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılına koşuyoruz” dedi.Halk koşusu startını vermeden önce konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:“Bir efsaneye göre bir savaş sonrası bir ulak, savaşın sonucunu yöneticilerine getirmek için koşmuş. Artık bu yüzyılda koşunun anlamı başka bir yere evrildi. İki kıta arasında ne için koşuyoruz barış için koşuyoruz, sevgi için koşuyoruz, kucaklaşmak için koşuyoruz, adalet için koşuyoruz, hayatın bütün güzellikleri için koşuyoruz, dünyanın her yerinden gelip bu güzel anı bizimle paylaşan bütün dostlarımıza, herkese, Türkiye Cumhuriyeti'nin güzel insanlarına, İstanbul'un güzel insanlarına 44. maratonumuz hayırlı olsun diyorum. Bu sene başka bir şey daha yapıyoruz. Hep birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılına koşuyoruz. On binlerce İstanbulluyla koşarak belki de bu yıl maratonun rekorunu hep birlikte kıracağız. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum."Maraton yarışı saat 08.40'ta paten yarışı startıyla başladı. 08.45’te tekerlekli sandalye yarışı, 09.00’da 42K yarışı, 09.15’te 15K yarışı ve 09.45’te de halk koşusu ile devam etti.Köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek sporcular, sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak atletler, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete dönecek.Sahil yolundan Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden geçecek sporcular, Sultanahmet Meydanı'na çıkacak. Yarış, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları'nın toplantı ve spor merkezi olan "At Meydanı"nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erecek.N Kolay 44. İstanbul Maratonu'nda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 20'şer bin dolar para ödülü verilecek.Maratonda ikinci olanlar 10 bin, üçüncüler de 6 bin dolar ödül alacak.Türklerde ise maratonu birinci bitirenler 30 bin lira, ikinciler 15 bin lira, üçüncüler de 5 bin lira N Kolay özel ödülünün sahibi olacak.