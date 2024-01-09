50 araç birbirine girdi 4 kişi hayatını kaybetti

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





St. Petersburg ile Moskova’yı birbirine bağlayan M-11 otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi.

Novgorod şehri yakınlarında yaşanan korkunç kazada 50 araç çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.





Bölge Valisi Andrey Nikitin yaptığı açıklamada, Novgorod bölgesinde M-11 otoyolunda 50 aracın çarpıştığını ve kaza sonucu ölülerin olduğunu söyledi. Vali, “M-11 ‘Neva’ otoyolu üzerinde yaklaşık 50 aracın karıştığı büyük bir kaza meydana geldi. Ölüler var. Acil kurtarma servisleri mümkün olan her türlü yardımı sağlıyor. Kaza yerinde ısıtma noktası kurulacak, yolculara sıcak çay ve sandviç sağlanacak” dedi.









Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada kazada, ikisi çocuk olmak üzere on yaralının bölgedeki sağlık merkezlerine sevk edildiği bildirildi.









İlk bilgilere göre, dört kişi hayatını kaybetti, bunlar arasında 2023 doğumlu bir bebek de bulunuyor. Savcılık ve Soruşturma Komitesi, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı