Samanyolu Haber /Gündem / 6 Avrupa Birliği üyesi, iltica başvurusu reddedilen Afganları geri göndermek istiyor /10 Ağustos 2021 13:47

6 Avrupa Birliği üyesi, iltica başvurusu reddedilen Afganları geri göndermek istiyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi 6 ülke, Avrupa Komisyonu'na yazdıkları ortak mektupta iltica başvurusu reddedilen Afganistan vatandaşlarını ülkelerine geri göndermeye devam etmek istediklerini belirtti.

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Hollanda, Avusturya, Almanya, Belçika, Danimarka ve Yunanistan hükümetleri, sığınma başvuruları reddedilen ve tüm yasal yolları tüketen Afganistan vatandaşlarının ülkelerine iade edilmesini istiyor.
AB üyesi 6 ülkenin içişleri veya göç bakanları tarafından imzalanan mektupta, Afganistan'ın 2020'de AB'ye en fazla iltica başvurusu gelen ikinci ülke olduğu belirtilirken bu eğilimin devam etmesinden endişe duyulduğu kaydedildi.
Mektupta, sığınma başvuruları reddedilen Afganların geri gönderilmemesinin, iltica başvurusu yapacaklara 'yanlış mesaj vereceği ve daha fazla iltica başvurusu gelmesine neden olacağı' vurgulandı.
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