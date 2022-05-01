Samanyolu Haber /Gündem / 6’lı masadan kritik aday kriteri! /01 Mayıs 2022 11:59

6’lı masadan kritik aday kriteri!

6'lı masa liderleri, Cumhurbaşkanı adayı için 6 kriter belirleyip kamuoyuna açıkladı. Ancak iddialara göre açıklanmayan 3 kriter daha bulunuyor. Bu kriterler temel olarak Cumhurbaşkanlığı sistemini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

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Parlamenter sistem çalışması yürüten altılı masanın 25 Nisan’da yapılan son toplantısında ‘ortak cumhurbaşkanı’ vurgu dikkat çekti. 6 kriter belirlenirken aday uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir isim olacak.

Yazılmayan 3 kriter daha var. Muhalefet kulislerine göre yazılmayan bu kriterlerin en başında “olmazsa olmaz” olarak ifade edilen “seçilebilirlik” yer alıyor.

İkinci önemli kriter de aslında “cumhurbaşkanlığını imha için” bu koltuğa oturacağı ifade edilen kişinin bırakma isteğini de en başta kabul etmiş bir isim olması. Kriterlere yazılmayan üçüncü özellik ise seçilecek kişinin koltuğa oturduktan sonra da 6’lı masada oturan tüm liderlerle ortak çalışma yürütebilecek nitelikleri taşıması.

Özetle ortak cumhurbaşkanı adayı, açıklanan 6 kriterin yanı sıra seçilebilecek, inebilecek, yetkileri paylaşacak bir isim de olacak.
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