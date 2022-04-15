Samanyolu Haber /Dünya / 620 milyon dolarlık kripto para hırsızlığının arkasında Kuzey Kore mi var? /15 Nisan 2022 09:17

620 milyon dolarlık kripto para hırsızlığının arkasında Kuzey Kore mi var?

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), geçen ayki Axie Infinity ile bağlantılı 620 milyon dolarlık kripto para hırsızlığının arkasında Kuzey Kore'nin olduğunu açıkladı.

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Axie Infinity, üyelerin oyun oynayarak ya da avatarlarını satarak kripto kazandıkları bir platform. FBI'dan yapılan açıklamada "Yapılan inceleme sonucunda Kuzey Kore ile bağlantılı Lazarus Group ve APT38 gruplarının sorumlu olduğunu belirledik." denildi.

Lazarus Group, Kuzey Kore lideri Kim Jong un'ı hicveden The Interview adlı 2014 yıpımı filmin yayımlanmasından sonra Sony Entertainment şirketine siber saldırı düzenlemekle adını duyurmuştu.

ABD ordusunun 2020 yılı raporuna göre Kuzey Kore'nin yaklaşık 6 bin kişilik bir hacker ordusu var ve Belarus, Çin ile Rusya gibi ülkelerden yönetiliyor.

Netenrich siber güvenlik şirketinden John Bambenek, Kuzey Kore'nin kendisine has bir siber korsan ekibi oluduğunu belirterek "Sert yaptırımlara maruz kaldığı için, kripto para hırsızlığı Kuzey Kore'nin ulusal güvenlik çıkarı olarak görülüyor." diyor.


Chainalysis platformuna göre geçen yılki 400 milyon dolar değerindeki kripto hırsızlığının arkasında da Kuzey Koreli hackerlar var.

Axie Infinity olayında hackerların, oyun platformunun protokolündeki bir güvenlik açığından faydalandıkları ortaya çıktı
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