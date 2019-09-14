65 katlı yalan!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, "Seyrantepe’ye 65 katlı yeni hizmet binası yapılacak" haberleri üzerine sosyal medyadan açıklama yaptı.





Ongun, şahsi Twitter hesabında, “Seyrantepe’de 65 katlı belediye hizmet binası yapılacağına dair haberler doğru değildir." ifadelerini kullandı.





İstanbul Büyükşehir'in 65 katlı hizmet binası projesi AKP döneminde hazırlanmıştı.





O PROJE İPTAL EDİLDİ





Ongun'un verdiği bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevi devralması ile İmar Komisyonu tarafından 65 katlı hizmet binası projesi iptal edildi.





İptal kararı Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından tasdik edildi.





Söz konusu sahada park ve sağlık donatılarının yer aldığı halka açık bir proje için onay verildi.