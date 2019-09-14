İstifalar yağmur gibi...

Ahmet Davutoğlu'nun 13 Eylül'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa ettiğini açıklaması AKP'de istifaları tetikledi.

AKP’den istifaların giderek arttığı ve en fazla istifanın Konya ve İstanbul’dan geldiği öğrenildi.

Ahmet Davutoğlu, 2014 yılı ağustos ayından 2016 yılı mayıs ayına kadar genel başkanlık koltuğunda oturduğu AKP'den istifa etti. Davutoğlu istifa etmeseydi AKP disiplin kurulu tarafından ihraç edilecekti.





AKP teşkilatlarında istifaların devam ettiğini belirten Davutoğlu’na yakın bir kaynak, “En fazla Konya ve İstanbul teşkilatlarından istifalar geliyor. Yağmur gibi istifa var.” bilgisini verdi.





Ağrı eski Milletvekili Cesim Gökçe de e-devlet üzerinden AKP üyeliğinden istifa etti.





DAVUTOĞLU’NUN İSTİFASI NASIL YANKI BULDU?





Tarafsız Haber Ajarsı'na mülakat veren bir AKP'li yetkili ise Davutoğlu’nun istifasını ironik bir dille eleştirdi. Aynı yetkili, “Siz onun (Davutoğlu) gidip de partide yazılı ya da sözlü savunma yaparak kendisinin ihracını 'hayır' diyeceğini mi düşünüyordunuz? Savunmanın kutsallığı boş bir metafor değildir. Savunma kutsal.” dedi.





AKP'li bir başka yönetici ise Davutoğlu için “Kibir abidesiydi.” ifadesini kullandı ve partiden istifa eden eski vekillere dair, “Koltuk hırsı olan ama koltuğunu kaybetmiş olan kişiler.” iddiasında bulundu.