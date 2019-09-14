Bir çuval fındığa transfer!

Ordu Amatör Lig'de mücadele eden Korganspor ilginç bir transfere imza attı.

Futbol severler Korganspor'a yörenin en önemli tarım mahsulü fındık bağışında bulundu. TRT Spor'da yer alan habere göre toplanan fındıklarla, sağ bek ve kaleye iki transfer yapıldı.





Samsun ASP Spor'dan Mustafa Partal ile Merzifonspor’dan kaleci Burak Karabayrak aylık bir çuval, yıllık 12 çuval fındık karşılığında Korganspor'a transfer oldu.





Kırmızı-Beyazlı takım, iki futbolcuya da her ay 60 kiloluk birer çuval fındık verecek. Kulüp yönetimi de yapılan transferden oldukça memnun.





1 kilo fındığın fiyatı kalitesine göre 13,5 TL ila 16 TL arasında değişiyor.