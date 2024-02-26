Samanyolu Haber /Gündem / 70 yaşına giren Erdoğan'ın 70 yaş yorumu: "Yaş, 70 iş bitmiş" /26 Şubat 2024 17:48

70 yaşına giren Erdoğan'ın 70 yaş yorumu: "Yaş, 70 iş bitmiş"

Siyasete atıldığı Refah Partisi'nin genel başkanı Necmettin Erbakan'a geçmişte "yaş 70, iş bitmiş" göndermesi yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün 70 yaşına girdi.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün 70 yaşına girdi. Erdoğan’ın 15 Mart 1999 tarihinde verdiği röportajda Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan için söylediği “65 yaşında aday olmak demek, 70 yaşında işi bitmiş olmak demektir” sözler sosyal medyada gündem oldu.

“65 YAŞ ÜSTÜNDEKİLER SİYASET YAPAMAYACAK”
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün 70 yaşına bastı. Erdoğan’ın, 25 yıl önce Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan’a yönelik ’70 yaş’ göndermesi gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları, Erdoğan’ın 15 Mart 1999 tarihinde Star gazetesine verdiği röportajda Erbakan için “65 yaşında aday olmak demek, 70 yaşında işi bitmiş olmak demektir” sözlerini gündeme getirdi. Erdoğan, Erbakan hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Şu anda bir partim yok. 4 aylık mahkûmiyetimin ardından yeni bir partiye girebilirim. Ancak şartlarım var. Bu partide, 65 yaşın üzerindekiler siyaset yapamayacak. En son 65 yaşında aday olunabilir. 65 yaşında aday olmak demek, 70 yaşında işi bitmiş olmak demektir.”
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