Samanyolu Haber /Gündem / Dışişleri’ni sarsan sır intiharlar: Bir ayda iki diplomat... /26 Şubat 2024 17:30

Dışişleri’ni sarsan sır intiharlar: Bir ayda iki diplomat...

Türkiye'nin Arjantin ve Etiyopya büyükelçiliklerinde görevli iki diplomatın geçtiğimiz ay intihara teşebbüs ettiği, birinin hayatını kaybettiği birinin ise kurtarıldığı ortaya çıktı. Bugünkü köşesinde bu konuyu yazan T24 yazarı Barçın Yinanç, aynı ay içerisinde art arda yaşanan olayların tesadüf sayılamayacağı değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye’nin Arjantin ve Etiyopya büyükelçiliklerinde geçtiğimiz ay iki ayrı 'intihar' olayı yaşandığı ortaya çıktı.

T24 yazarı Barçın Yinanç,konuyu bugün köşesinden duyurdu. Etiyopya'da görevli diplomatın hayatını kaybettiği, Arjantin'deki görevlinin ise kurtarıldığı öğrenildi.

"Dışişleri camiası geçen ay peşi sıra gelen iki intihar girişimi haberiyle sarsıldı" ifadelerine yer veren Yinanç, "Etiyopya’da intihar eden görevli maalesef hayatını yitirirdi, Arjantin’de intihara teşebbüs eden görevli ise çok şükür kurtarıldı" diye yazdı.

Aynı ay gerçekleşen iki intihar girişimine tesadüf gibi bakılamayacağı değerlendirmesini yapan Yinanç, "Diplomatlık 'para' için tercih edilen bir meslek değildir" ifadelerini kullandı.

ARJANTİN'DE 'MOBBİNG' İDDİASI
Arjantin’de görev yapan Büyükelçi Ömür Budak hakkında mobbing yaptığına ilişkin ciddi iddialar bulunduğunu belirten Yinanç, "Hatta elçilikte çalışan üç kişinin geri dönüş dilekçesi verdiği de konuşuluyor. Erken dönüş yapmak isteyenlerin bir sonraki görev yerleri bir tür sürgün gibi olacaktır. Diplomatlar bu nedenle gittikleri yerlerde kan kusmalarına rağmen 'kızılcık şerbeti içtim' derler; görev sürelerini dişlerini sıkarak tamamlamaya çalışırlar" ifadelerine yer verdi.

Yinanç, yazısının devamında şunları kaydetti:
"Arjantin’de olanlarla ilgili iddialar daha önce ciddiye alınmış olsa, belki de intihar girişimi önlenebilirdi. Daha da acısı Etiyopya’ya gidilip soruşturma yapılıyor ve sonuçta intihar eden görevlinin, bu kararından başka kimsenin sorumlu olmadığını yazdığı bir nota ulaşılıyor. Soruşturma bir sonuca bağlanıyor.

Arjantin’deki intihar girişimiyle ilgili soruşturma süreci ise anladığım kadarıyla henüz başlamamış durumda. Neden acaba? Çavuşoğlu’na ayıp olmasın diye mi? Umarım bana gelen yanlış bilgidir ve soruşturma başlatılmıştır. Eğer böyleyse hata yapmış olmama inanın çok sevineceğim."
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