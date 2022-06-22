71 Harp Okulu öğrencisi tahliye oldu

15 Temmuz sonrasında tutuklanan Hava Harp Okulu öğrencileri 6 yıldır cezaevinde.



Aktivist Melek Çetinkaya’nın oğlu Furkan Çetinkaya da tahliye edilenler arasında.





Kararı Furkan Çetinkaya’nın kız kardeş Rüveyda Çetinkaya da sosyal medya hesabından paylaştı. Rüveyda Çetinkaya, “Abimin de içinde olduğu 25 askeri öğrenciye tahliye verilmiş. Henüz 3 kisi çıkmış. Görmeden inanılacak gibi değil” dedi.













Yargıtay, 15 Temmuz darbe girişimi davasında yargılanan ve "Anayasayı İhlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan eski Hava Harp Okulu öğrencisinin beraat etmesi gerektiğini belirterek yerel mahkemenin kararını Mayıs ayının sonunda bozmuştu . Karar sonrası 9 öğrenci tahliye edilirken, kararda öğrencilerin darbe teşebbüsünden habersiz olduğuna, öğrendikten sonra da kalkışmaya yönelik eylem ve faaliyette bulunmadıklarına dikkat çekildi.

