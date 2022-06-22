Samanyolu Haber /Gündem / 71 Harp Okulu öğrencisi tahliye oldu /22 Haziran 2022 01:55

71 Harp Okulu öğrencisi tahliye oldu

Dosyaları Yargıtay aşamasında olan tutuklu 71 Hava Harp Okulu öğrencisi tahliye oldu.

71 Harbiyeliye tahliye

15 Temmuz sonrasında tutuklanan Hava Harp Okulu öğrencileri 6 yıldır cezaevinde.

Müebbet hapis cezası alan 116 Hava Harp Okulu öğrencisinin “Sultanbeyli” davası olarak bilinen dosyaları Yargıtay incelemesindeydi.

Askeri Öğrenciler Komitesi isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 71 öğrencinin tahliye edileceği duyuruldu.


Aktivist Melek Çetinkaya’nın oğlu Furkan Çetinkaya da tahliye edilenler arasında.

Kararı Furkan Çetinkaya’nın kız kardeş Rüveyda Çetinkaya da sosyal medya hesabından paylaştı. Rüveyda Çetinkaya, “Abimin de içinde olduğu 25 askeri öğrenciye tahliye verilmiş. Henüz 3 kisi çıkmış. Görmeden inanılacak gibi değil” dedi.



Yargıtay, 15 Temmuz darbe girişimi davasında yargılanan ve "Anayasayı İhlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan eski Hava Harp Okulu öğrencisinin beraat etmesi gerektiğini belirterek yerel mahkemenin kararını Mayıs ayının sonunda bozmuştu . Karar sonrası 9 öğrenci tahliye edilirken, kararda öğrencilerin darbe teşebbüsünden habersiz olduğuna, öğrendikten sonra da kalkışmaya yönelik eylem ve faaliyette bulunmadıklarına dikkat çekildi.
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