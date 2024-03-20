8,2 milyon Euro çalmakla suçlanan Türk, 3 yıl sonra Almanya'ya teslim oldu

Almanya'da 21 Mayıs 2021'de gerçekleştirilen 8,2 milyon euroluk bir hırsızlıkla gündeme gelen ve o tarihten beri aranan Yasemin G. adlı şüpheli, Bremen havalimanında polise teslim oldu.







Bremen polisi, dün Türkiye'den Almanya'ya dönen 31 yaşındaki şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. AFP haber ajansı, aynı gün mahkeme kararıyla tutuklanan şüpheli hakkındaki sorgu ve soruşturma işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.





Ajans, Yasemin G.'nin ülkeye dönme niyetinin Alman makamlarına avukatı aracılığıyla iletildiğini aktardı.





Türkiye'ye kaçmıştı

DW Türkçe'nin haberine göre Yasemin G.'nin Bremen kentindeki bir para nakliyatı şirketinde çalışırken 8,2 milyon euro ile kaçtığı iddia ediliyordu. Polis, Yasemin G.'nin para dolu çantaları çaldıktan sonra hastalık iznine ayrıldığını belirtmişti. Kayıp paranın farkına birkaç gün sonra varıldığı ve bu esnada Yasemin G.'nin yurt dışına çıktığı bildirilmişti.





Yasemin G.'nin suç ortağı olduğu gerekçesiyle yargılanan Büşra S. 2022 yılında Bremen'deki mahkeme tarafından üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Büşra S.'nin özellikle Yasemin G.'nin kaçışının planlanmasında önemli rol aldığı iddia ediliyordu.