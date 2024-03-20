Samanyolu Haber /Gündem / 8,2 milyon Euro çalmakla suçlanan Türk, 3 yıl sonra Almanya'ya teslim oldu /20 Mart 2024 17:17

8,2 milyon Euro çalmakla suçlanan Türk, 3 yıl sonra Almanya'ya teslim oldu

Almanya'da gerçekleştirilen 8,2 milyon euroluk bir hırsızlığın baş şüphelisi olan Yasemin G., bu olaydan yaklaşık üç yıl sonra Türkiye'den Bremen'e dönerek polise teslim oldu.

SHABER3.COM

Almanya'da 21 Mayıs 2021'de gerçekleştirilen 8,2 milyon euroluk bir hırsızlıkla gündeme gelen ve o tarihten beri aranan Yasemin G. adlı şüpheli, Bremen havalimanında polise teslim oldu.

Bremen polisi, dün Türkiye'den Almanya'ya dönen 31 yaşındaki şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. AFP haber ajansı, aynı gün mahkeme kararıyla tutuklanan şüpheli hakkındaki sorgu ve soruşturma işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

Ajans, Yasemin G.'nin ülkeye dönme niyetinin Alman makamlarına avukatı aracılığıyla iletildiğini aktardı.

Türkiye'ye kaçmıştı
DW Türkçe'nin haberine göre Yasemin G.'nin Bremen kentindeki bir para nakliyatı şirketinde çalışırken 8,2 milyon euro ile kaçtığı iddia ediliyordu. Polis, Yasemin G.'nin para dolu çantaları çaldıktan sonra hastalık iznine ayrıldığını belirtmişti. Kayıp paranın farkına birkaç gün sonra varıldığı ve bu esnada Yasemin G.'nin yurt dışına çıktığı bildirilmişti.

Yasemin G.'nin suç ortağı olduğu gerekçesiyle yargılanan Büşra S. 2022 yılında Bremen'deki mahkeme tarafından üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Büşra S.'nin özellikle Yasemin G.'nin kaçışının planlanmasında önemli rol aldığı iddia ediliyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 8,2 milyon Euro çalmakla suçlanan Türk, 3 yıl sonra... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:35:59